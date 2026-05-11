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Es falso que Arnold Burgos amenazó con encarcelar a quienes compartan memes sobre él

Publicaciones en redes sociales sacaron de contexto declaraciones del diputado Arnold Burgos, quien se refirió a posibles acciones contra cuentas anónimas vinculadas con desinformación, no contra usuarios que compartan memes

  • Actualizado: 11 de mayo de 2026 a las 14:51
Es falso que Arnold Burgos amenazó con encarcelar a quienes compartan memes sobre él

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 11 de mayo de 2026

 Imagen: EH Verifica

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que Arnold Burgos, diputado del Partido Nacional, supuestamente amenazó con enviar a la cárcel a las personas que compartan memes sobre él.

Pero esa afirmación es falsa. El congresista no dijo que promovería acciones legales contra quienes publiquen o compartan memes. Sus declaraciones fueron sacadas de contexto.

Durante la sesión legislativa del 5 de mayo, Burgos planteó promover acciones contra personas que, desde perfiles anónimos en redes sociales, difundan información falsa o incurran en difamación, calumnias, amenazas o actos de intimidación.

Es decir, el diputado se refirió a posibles acciones contra cuentas anónimas vinculadas con desinformación o conductas que podrían constituir delitos contra el honor o amenazas, no contra usuarios que compartan memes sobre él.

“Voy a meter presos a los que hagan memes de mí”, dice textualmente una publicación en Facebook que ha sido compartido decenas de veces desde el 6 de mayo.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 11 de mayo de 2026

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 11 de mayo de 2026

 (Imagen: Facebook)

En Honduras, la difamación, la calumnia y las amenazas están contempladas en el Código Penal y pueden ser sancionadas con multas o penas de prisión, según la gravedad del caso y las circunstancias en que se cometan, incluyendo su difusión mediante medios de comunicación o plataformas digitales.

No lo ha planteado

Una revisión en el sitio web del Congreso Nacional y en sus redes sociales oficiales (1, 2, 3), donde el Poder Legislativo publica regularmente las mociones, iniciativas y proyectos de ley presentados durante las sesiones, no encontró ningún registro de una propuesta orientada a encarcelar a personas por compartir memes en redes sociales.

Una búsqueda adicional en Google con las palabras clave “Arnold Burgos + propuesta + cárcel + memes sobre él” condujo a un video publicado en Facebook por la cuenta del Congreso Nacional el 5 de mayo de 2026.

En la grabación, a partir del minuto 12:48, se escucha a Arnold Burgos, diputado, referirse a la intención de procesar a quienes, desde el anonimato en redes sociales, difamen, calumnien, amenacen, amedrenten o difundan desinformación.

En conclusión, es falso que Arnold Burgos haya afirmado que enviará a prisión a quienes compartan memes sobre él. Las publicaciones difundidas en redes sociales sacan de contexto sus declaraciones y distorsionan el sentido original de sus palabras.

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FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

Carlos Urrutia
Carlos Urrutia
Periodista

Fact-checker de EL HERALDO y La Prensa Verifica, en donde combate la desinformación en línea. Conoce de SEO y periodismo digital. Estudiante de Periodismo en la UNAH.

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