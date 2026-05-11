Es falso que Arnold Burgos amenazó con encarcelar a quienes compartan memes sobre él

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que Arnold Burgos, diputado del Partido Nacional, supuestamente amenazó con enviar a la cárcel a las personas que compartan memes sobre él.

Pero esa afirmación es falsa. El congresista no dijo que promovería acciones legales contra quienes publiquen o compartan memes. Sus declaraciones fueron sacadas de contexto.

Durante la sesión legislativa del 5 de mayo, Burgos planteó promover acciones contra personas que, desde perfiles anónimos en redes sociales, difundan información falsa o incurran en difamación, calumnias, amenazas o actos de intimidación.

Es decir, el diputado se refirió a posibles acciones contra cuentas anónimas vinculadas con desinformación o conductas que podrían constituir delitos contra el honor o amenazas, no contra usuarios que compartan memes sobre él.

“Voy a meter presos a los que hagan memes de mí”, dice textualmente una publicación en Facebook que ha sido compartido decenas de veces desde el 6 de mayo.