Es falso que Rashid Mejía propuso chalecos y cascos obligatorios para usuarios de buses y taxis

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que Rashid Mejía, diputado del Partido Liberal, propuso ante el Congreso Nacional que los usuarios de autobuses y taxis del transporte público utilicen chalecos reflectantes y cascos para prevenir accidentes de tránsito.
Sin embargo, es falso . No hay registro público de que el congresista haya presentado una iniciativa de ese tipo en el Parlamento.
Además, el periodista de EL HERALDO que cubre el Congreso no encontró rastro de esa supuesta propuesta en la agenda legislativa ni en los registros consultados sobre el contenido que circula en redes sociales.
“Que utilicen chaleco y casco los usuarios de autobuses y taxis para evitar accidentes”, es literalmente la presunta medida de Mejía plasmada en una entrada que ha sido compartida decenas de veces en Facebook desde el 9 de mayo.
En Honduras, desde el 11 de enero de 2026 es obligatorio el uso de bandas reflectoras para motociclistas. Según la reforma por adición al artículo 99, numeral 28, de la Ley de Tránsito, la medida aplica a conductores y pasajeros de vehículos motorizados de dos y tres ruedas entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana.
La disposición busca aumentar la visibilidad de los motociclistas, prevenir accidentes nocturnos y reducir la incidencia de siniestro viales en el país. No obstante, este antecedente legal no respalda la supuesta moción atribuida a un diputado liberal para extender el uso de chalecos reflectantes y cascos a los usuarios de autobuses y taxis.
No existe moción
Una búsqueda en los canales oficiales del Congreso Nacional (1, 2) no encontró registro de la presunta propuesta del diputado Rashid Mejía.
Tampoco se encontró información relacionada en las redes sociales (X, Facebook, Instagram y TikTok) de Mejía.
En todo caso, el periodista de EL HERALDO que cubre el Congreso confirmó que no hay registro de la presunta medida para combatir los accidentes de tránsito en Honduras.
En conclusión, es falso que Rashid Mejía haya presentado una moción para obligar a los usuarios del transporte público a utilizar casco y chaleco reflectivo.