Capturan en Santa Bárbara al segundo al mando de "Cartel del Diablo"

Santa Bárbara, Honduras.- La Policía Nacional capturó este martes en el departamento de Santa Bárbara a Wilder Fernández Caballero, señalado como uno de los principales líderes criminales, considerado la mano derecha de Esteban Gumercindo, alias “Diablo”, durante una operación.

Según el informe preliminar, la detención se llevó a cabo mediante un operativo de alto impacto coordinado por diferentes unidades de investigación e inteligencia, que mantenían seguimiento sobre las actividades del sospechoso en la zona occidental del país. Las autoridades consideran a Fernández Caballero, alias "Sanguinario", como una figura clave dentro de la estructura criminal vinculada al denominado "Cartel del Diablo".