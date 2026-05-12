Ya son ocho los supuestos miembros del "Cartel del Diablo" capturados por autoridades

Sulaco, Yoro.- Las fuerzas de seguridad continúan ampliando la ofensiva contra la estructura criminal conocida como el Cartel del Diablo y, con la reciente captura de dos presuntos integrantes en Yorito, Yoro, ya suman ocho los señalados detenidos por su supuesta vinculación con diversos delitos, entre ellos el secuestro y asesinato del pastor y cafetalero Óscar Núñez.
Los arrestos más recientes corresponden a Ruth Dalila Martínez Maya, alias “Nena”, de 27 años, y Leonel Mejía Cruz, alias “Chicho”, de 31, quienes fueron capturados por agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas (Dipampco) en el barrio La Esperanza, del municipio de Yorito.
De acuerdo con las investigaciones policiales, alias “Nena” fungía presuntamente como encargada financiera de la organización criminal y también participaba en actividades de extorsión bajo órdenes de Esteban Ferrera, alias “El Diablo”, identificado como líder de la estructura.
Por su parte, alias “Chicho” está señalado como el supuesto principal distribuidor de droga de la organización en la zona de Yorito, además de encargarse de recolectar dinero proveniente de actividades ilícitas.
Durante el operativo, las autoridades decomisaron dos libretas bancarias, dinero en efectivo, teléfonos celulares, tarjetas SIM, un arma de fuego y varios envoltorios con supuesta cocaína.
Ambos se enfrentan a los delitos de extorsión, tráfico de drogas y portación ilegal de arma de fuego de uso permitido.
Con estas nuevas capturas, las autoridades contabilizan ocho supuestos integrantes del Cartel del Diablo detenidos. Entre los ya arrestados figuran Selvin Nahín Cerón Murillo, Jarol Rodríguez Hernández, Eduin Eraldo Palma Banegas, Carlos Palma Murillo, Modesto Murillo Gutiérrez y José Luis Ferrera Rodas, este último hermano de alias “El Diablo”.
Todos son investigados por su presunta participación en el secuestro y asesinato del pastor evangélico y cafetalero Óscar Núñez, quien fue privado de libertad el pasado 20 de abril en Yorito, Yoro. Aunque su familia entregó 1.4 millones de lempiras como rescate, el cuerpo de la víctima fue encontrado el 23 de abril en San José del Potrero, Comayagua.