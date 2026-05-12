Este miércoles entregarán a Secretaría del CN nómina final de aspirantes para el CNE y TJE

Tegucigalpa, Honduras.- La espera para iniciar la elección de las nuevas autoridades electorales se prolongará al menos 24 horas más, luego de que la Comisión Especial de Selección confirmara que no entregará este martes el listado de los postulantes aptos. Pese a que el equipo técnico ha trabajado en el análisis de los perfiles, los comisionados requieren de una última jornada de deliberaciones para finiquitar un documento que debe cumplir con plazos legales estrictos antes de pasar a manos de la junta directiva. ​La entrega de la nómina coincide con un ambiente de estancamiento político en el Congreso Nacional (CN), donde las bancadas mayoritarias aún no logran un punto de encuentro. El documento final será la base sobre la cual el pleno deberá decidir quiénes ocuparán las vacantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), un proceso que demanda una mayoría calificada que hoy parece lejana.

​"Hasta mañana miércoles se entregará la lista final, no nos da tiempo el día de hoy; nos vamos a reunir a partir de las 3:00 de la tarde la comisión, pero no la presentaremos hoy", expresó Antonio Rivera Callejas, diputado y presidente de la Comisión Especial de Selección. ​Aunque la ley impone plazos fatales a la comisión para entregar los nombres de los candidatos, una vez que el listado llegue a la Secretaría del Legislativo, el tiempo queda a discreción de la directiva. La estrategia de la presidencia del Congreso apunta a no someter la lista a votación de forma inmediata, sino a utilizar los nombres seleccionados como una herramienta para establecer puentes de diálogo con las diferentes fuerzas políticas. ​El principal escollo sigue siendo la aritmética parlamentaria, ya que para realizar los nombramientos se requiere el respaldo de 86 diputados. Actualmente, las posiciones de los partidos están polarizadas y no se vislumbra un acuerdo que permita alcanzar ese número mágico esta semana, lo que podría dilatar la elección definitiva por varios días o incluso semanas.

"Si usted me pregunta a mí, no hay 86 voyos, no hay mayoría calificada en estos momentos, ojalá que más adelante sí lo exista; el presidente Tomás Zambrano primero va a querer establecer puentes de relación con las otras bancadas", sostuvo Rivera. ​En cuanto a la metodología de la lista, la comisión ha decidido alejarse de los sistemas de calificación numérica para evitar subjetividades que entorpezcan la negociación. La nómina que se entregará este miércoles estará organizada por orden alfabético y se limitará a certificar si el postulante es apto o no apto, basándose en la rigurosidad de sus hojas de vida, la trayectoria profesional y el desempeño mostrado durante las audiencias públicas. ​Este enfoque busca que el pleno tenga un abanico de opciones evaluadas técnicamente, sin que un puntaje específico condicione la elección política que deben realizar los parlamentarios. Los diputados aseguran que se han tomado en cuenta criterios de transparencia y conocimiento especializado en materia electoral para garantizar que cualquiera de los nombres sugeridos pueda ostentar el cargo con idoneidad.

​"Va a ir por orden alfabético el listado; entre todos los miembros de la comisión vamos a elegir quiénes creemos nosotros que están aptos, quiénes hicieron una buena audiencia pública y quiénes tienen trayectoria, pero sin calificaciones", detalló el presidente de la Comisión Especial. ​Se ha confirmado que el documento incluirá a profesionales vinculados a Libertad y Refundación (Libre), así como a los partidos tradicionales y representantes de la sociedad civil, tratando de equilibrar las fuerzas y responder a las exigencias de representatividad que demanda cada sector. ​Pese a que el ambiente es de reserva, la inclusión de figuras afines al oficialismo y a la oposición dentro de la misma nómina es vista como un paso necesario para desbloquear la votación. El compromiso de la comisión es entregar un producto que sea aceptable para todas las partes, permitiendo que la discusión pase de lo técnico a lo político en el menor tiempo posible.

Llaman al Congreso Nacional a actuar con imparcialidad