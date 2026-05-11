Ley Antinepotismo recibe dictamen favorable y pasa a discusión en el Congreso

La iniciativa surge en un contexto de constantes señalamientos hacia el actual y anteriores gobiernos por la integración de redes familiares en estructuras públicas clave del Estado .

La propuesta de Ley Antinepotismo recibió dictamen favorable en la comisión legislativa correspondiente, paso que habilita su discusión en el pleno del Poder Legislativo.

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional se prepara para debatir un proyecto de ley que pretende la contratación de familiares por influencias dentro de la administración pública.

Según sus impulsores, la normativa pretende establecer reglas claras que prioricen la idoneidad profesional y reduzcan prácticas asociadas al uso de influencias familiares en instituciones públicas.

Esta ley no busca ser un instrumento de confrontación política, sino una herramienta técnica alineada con estándares internacionales de transparencia.

La propuesta surge ante el vacío legal que ha permitido que secretarías de Estado, direcciones y embajadas sean ocupadas por parientes cercanos de altos funcionarios, lo que para organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) representa una de las formas más directas de corrupción.

"Estoy muy complacido porque hace unos días se aprobó en la comisión de dictamen el proyecto de Ley Antinepotismo y esto significa que está un paso más cerca de ir a discusión al pleno del Congreso Nacional, lo cual es vital dado los antecedentes de abuso de poder y contrataciones a familiares que tenemos", expresó Rashid Mejía, diputado liberal.

La normativa consta de 11 artículos diseñados específicamente para la prevención y castigo de estas prácticas abusivas.

"La base toral de esta ley es que la práctica del nepotismo sea castigada con penas duras, buscando regular la contratación de familiares directos en instituciones del Estado porque estas acciones tienden a ser abusadas cuando existe una relación personal cercana", sostuvo el impulsor de la iniciativa.

El proyecto de ley llega en un momento donde han salido a la luz diversos casos de hermanos, hijos y sobrinos de altos funcionarios ostentando cargos de secretarios de Estado, directores en entes reguladores y puestos diplomáticos.

Según el proyectista, es necesario que Honduras adopte éticas de países de primer mundo donde este tipo de vinculaciones están estrictamente prohibidas por la legislación vigente.

"Tenemos varios casos en el actual gobierno de varios hermanos, o lo que ocurrió en el gobierno anterior donde el ministro de Defensa era sobrino de la presidenta; estas prácticas de familiares dentro de estructuras de poder deben ser reguladas", detalló el diputado.

La presión legislativa para que el proyecto pase a discusión en el pleno iniciará esta misma semana. El debate servirá también como un termómetro político para medir la voluntad de las diferentes bancadas, especialmente de aquellos sectores que en el pasado fueron críticos de las redes familiares y que ahora tienen la oportunidad de institucionalizar su prohibición.

"Voy a seguir presionando para que este proyecto pase a discusión en el pleno y así vamos a ver de qué lado están, porque esperaría que los mismos que criticaban al familión hoy estén apoyando esta ley", puntualizó el legislador liberal.

El objetivo final es garantizar que el acceso a la función pública responda exclusivamente a la idoneidad profesional, cerrando las puertas a una práctica que históricamente ha debilitado la institucionalidad hondureña.

"Honduras es de los pocos países en el mundo donde esta es una práctica realizada, mientras que en países desarrollados tienen prohibido contratar a sus familiares dentro del Estado aunque sean de carrera, porque es un tema de ética y transparencia", concluyó Mejía.