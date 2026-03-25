CSJ envía al Congreso dictamen favorable sobre Ley de Empleo Parcial

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia remitió al Congreso Nacional el dictamen jurídico elaborado por el pleno de magistrados sobre el anteproyecto de Ley de Empleo a Tiempo Parcial, dando un paso clave para que la iniciativa continúe su proceso legislativo.
El documento fue enviado de manera oficial por la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, al secretario del Legislativo, Carlos Ledezma, en respuesta a la solicitud realizada el pasado 18 de marzo. En la comunicación se adjunta la certificación que contiene la opinión jurídica emitida por los magistrados.
De acuerdo con el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, la opinión del pleno es favorable al proyecto de ley, aunque incluye observaciones formuladas por algunos magistrados que deberán ser analizadas por el Congreso Nacional.
“El dictamen es favorable acerca de la Ley de Empleo Parcial”, indicó Silva, quien además explicó que el documento fue elaborado por las salas correspondientes y remitido al Poder Legislativo para su discusión.
Con este paso, la iniciativa regresa al Congreso Nacional, donde será revisada junto a las recomendaciones de la CSJ antes de ser llevada nuevamente al pleno para su eventual aprobación.
El diputado Alberto Cruz señaló que ya se cumplió el requisito constitucional de contar con una opinión del Poder Judicial sobre la reforma al Código de Trabajo.
Asimismo, el legislador indicó que la comisión especial analizará las observaciones para fortalecer la propuesta, con el objetivo de garantizar condiciones laborales justas y, al mismo tiempo, incentivar la generación de empleo en el país.
La Ley de Empleo a Tiempo Parcial busca regular la contratación por jornadas reducidas bajo un marco legal definido, promoviendo oportunidades laborales para jóvenes, estudiantes y personas que no pueden cumplir horarios completos, además de formalizar este tipo de empleo.