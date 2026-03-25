CSJ envía al Congreso dictamen favorable sobre Ley de Empleo Parcial

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia remitió al Congreso Nacional el dictamen jurídico elaborado por el pleno de magistrados sobre el anteproyecto de Ley de Empleo a Tiempo Parcial, dando un paso clave para que la iniciativa continúe su proceso legislativo.

El documento fue enviado de manera oficial por la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, al secretario del Legislativo, Carlos Ledezma, en respuesta a la solicitud realizada el pasado 18 de marzo. En la comunicación se adjunta la certificación que contiene la opinión jurídica emitida por los magistrados.

De acuerdo con el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, la opinión del pleno es favorable al proyecto de ley, aunque incluye observaciones formuladas por algunos magistrados que deberán ser analizadas por el Congreso Nacional.