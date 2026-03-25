La UNAH reúne a expertos para abordar enfermedades hematológicas y tratamientos

Tegucigalpa, Honduras.- Con una amplia participación de profesionales de la salud y estudiantes de Medicina, se desarrolló con éxito el segundo Taller de Hemato-Oncología y Trasplante de Médula Ósea, en el auditorio Alma Máter de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). El evento reunió a especialistas nacionales e internacionales, quienes abordaron temas clave relacionados con el diagnóstico, tratamiento y avances en enfermedades hematológicas como leucemias, mieloma múltiple y el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Durante la jornada académica se presentaron casos clínicos y conferencias especializadas, destacando la importancia del intercambio de conocimientos entre médicos hondureños y expertos internacionales.

Las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas de la máxima casa de estudios resaltaron la importancia de este tipo de iniciativas para el fortalecimiento de la formación en el área de la salud y la actualización continua del personal sanitario. El decano de la Facultad, Gustavo Galo, expresó su satisfacción por los resultados del taller, al tiempo que destacó la alta concurrencia al evento. "Se tocaron diversos temas sobre lo que son el diagnóstico de las leucemias, sus tratamientos y el trasplante de médula ósea. Este intercambio de conocimientos nos permitió conocer la realidad de estas patologías, hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer", dijo el decano. Añadió que "estos espacios científicos permiten el intercambio de conocimientos, también la construcción de propuestas que contribuyan a mejorar la atención en salud y la calidad de vida de los pacientes en nuestro país". El taller concluyó con una serie de propuestas y debates que llevarán a dar seguimiento a la propuesta de una creación de una ley de donación de órganos, y el fortalecimiento de la bioética en la toma de decisiones. En la jornada también se reconoció la trayectoria en la medicina y su aporte a la academia del doctor Fausto Muñoz Lara; quien hizo énfasis en la necesidad de fortalecer el sistema de trasplantes en el país.