José Carlos Cardona: "La coordinación general de Libre ya negoció las cabezas"

Tegucigalpa, Honduras.- "La coordinación general de Libre ya negoció las cabezas" fueron las palabras del exsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, previo a la resolución de audiencia en contra y de otras personas relacionadas en el caso popularmente "Chequesol".
A su llegada, Cardona aseguró su inocencia y cuestionó el manejo del proceso judicial. "Tal y como lo dije al fiscal, a él lo sacarán, sacarán a Marlon Ochoa; la coordinación de Libre ha negociado las cabezas de las personas, los funcionarios somos fichas descartables, yo nunca tuve responsabilidad", expresó ante los medios de comunicación.
El exfuncionario sostuvo que renunció a su cargo para someterse a las investigaciones, pero denunció que el Ministerio Público no le permitió rendir su declaración.
“Yo renuncié para que me investigaran y el mismo MP no me dejó declarar. Esto se pudo resolver de forma administrativa, pero no quisieron; pospusieron las audiencias para favorecer la campaña de la diputada que se reelegía en Copán”, afirmó.
El caso se hizo público en junio de 2025 tras la filtración de un video entre Cardona y la diputada por el partido Libertad y Refundación, Isis Cuéllar, en el que se discutía el uso de fondos estatales para financiar “kits de sonido” y otras actividades proselitistas en las 23 coordinaciones del partido en Copán.
El Juez Natural designado para conocer la causa dará a conocer la resolución por la presunta comisión de 67 delitos de fraude.
Cardona aseguró que el proceso ha sido dirigido en su contra y subrayó su confianza en demostrar su inocencia ante los tribunales.
"Yo estoy limpio, no tengo dinero, no tengo patrimonio, nunca me enriquecí ilícitamente. Entré a Sedesol con 32 años y no iba a ser un político corrupto. Aquí se investigó, se hicieron peritajes y estoy totalmente limpio", aseguró.
En este caso están implicadas 12 personas, entre ellas Cardona y Cuéllar, quien fue suspendida de su cargo como diputada al Congreso Nacional.