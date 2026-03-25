José Carlos Cardona: "La coordinación general de Libre ya negoció las cabezas"

Tegucigalpa, Honduras.- "La coordinación general de Libre ya negoció las cabezas" fueron las palabras del exsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, previo a la resolución de audiencia en contra y de otras personas relacionadas en el caso popularmente "Chequesol".

A su llegada, Cardona aseguró su inocencia y cuestionó el manejo del proceso judicial. "Tal y como lo dije al fiscal, a él lo sacarán, sacarán a Marlon Ochoa; la coordinación de Libre ha negociado las cabezas de las personas, los funcionarios somos fichas descartables, yo nunca tuve responsabilidad", expresó ante los medios de comunicación.

El exfuncionario sostuvo que renunció a su cargo para someterse a las investigaciones, pero denunció que el Ministerio Público no le permitió rendir su declaración.

“Yo renuncié para que me investigaran y el mismo MP no me dejó declarar. Esto se pudo resolver de forma administrativa, pero no quisieron; pospusieron las audiencias para favorecer la campaña de la diputada que se reelegía en Copán”, afirmó.