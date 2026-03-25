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José Carlos Cardona: "La coordinación general de Libre ya negoció las cabezas"

El exfuncionario se declaró inocente de 67 delitos de fraude previo a la resolución de audiencia y denunció irregularidades en el proceso judicial

  • Actualizado: 25 de marzo de 2026 a las 09:53
José Carlos Cardona: La coordinación general de Libre ya negoció las cabezas

José Carlos Cardona, exsecretario de Sedesol, llegó a la resolución de audiencia del caso Chequesol y afirmó que es inocente de los señalamientos.

 Foto: redes sociales.

Tegucigalpa, Honduras.- "La coordinación general de Libre ya negoció las cabezas" fueron las palabras del exsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, previo a la resolución de audiencia en contra y de otras personas relacionadas en el caso popularmente "Chequesol".

A su llegada, Cardona aseguró su inocencia y cuestionó el manejo del proceso judicial. "Tal y como lo dije al fiscal, a él lo sacarán, sacarán a Marlon Ochoa; la coordinación de Libre ha negociado las cabezas de las personas, los funcionarios somos fichas descartables, yo nunca tuve responsabilidad", expresó ante los medios de comunicación.

El exfuncionario sostuvo que renunció a su cargo para someterse a las investigaciones, pero denunció que el Ministerio Público no le permitió rendir su declaración.

“Yo renuncié para que me investigaran y el mismo MP no me dejó declarar. Esto se pudo resolver de forma administrativa, pero no quisieron; pospusieron las audiencias para favorecer la campaña de la diputada que se reelegía en Copán”, afirmó.

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El caso se hizo público en junio de 2025 tras la filtración de un video entre Cardona y la diputada por el partido Libertad y Refundación, Isis Cuéllar, en el que se discutía el uso de fondos estatales para financiar “kits de sonido” y otras actividades proselitistas en las 23 coordinaciones del partido en Copán.

El Juez Natural designado para conocer la causa dará a conocer la resolución por la presunta comisión de 67 delitos de fraude.

Cardona aseguró que el proceso ha sido dirigido en su contra y subrayó su confianza en demostrar su inocencia ante los tribunales.

"Yo estoy limpio, no tengo dinero, no tengo patrimonio, nunca me enriquecí ilícitamente. Entré a Sedesol con 32 años y no iba a ser un político corrupto. Aquí se investigó, se hicieron peritajes y estoy totalmente limpio", aseguró.

En este caso están implicadas 12 personas, entre ellas Cardona y Cuéllar, quien fue suspendida de su cargo como diputada al Congreso Nacional.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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