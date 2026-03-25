Johel Zelaya fue evasivo y se debilita en juicio político

Tegucigalpa, Honduras.- Johel Zelaya llegó ayer al Congreso Nacional a defenderse de las acusaciones que lo mantienen suspendido como fiscal general, pero su primera comparecencia ante la comisión especial dejó más evasivas que

respuestas. Durante varias horas de audiencia, el funcionario no contestó con precisión varias preguntas de fondo sobre su actuación en la crisis electoral de 2025, el manejo de audios sensibles y la falta de acciones contra actores señalados, mientras protagonizaba choques con varios diputados de la comisión. Sentado solo frente a los nueve congresistas que integran la comisión, en el Salón de Retratos del Legislativo, Zelaya fue más confrontativo que técnico. En vez de desmontar con claridad los señalamientos en su contra, recurrió varias veces a fórmulas generales, trasladó responsabilidades a terceros y respondió con argumentos políticos y personales a interrogantes que exigían explicaciones puntuales. Según expertos consultados por EL HERALDO, su intervención en este juicio político, inédito en Honduras, agravó su posición y lo mostró debilitado ante la comisión, incapaz de sacudirse los principales cuestionamientos de forma y de fondo. Uno de los puntos más delicados surgió cuando admitió que ordenó el secuestro de documentos de interés del Consejo Nacional Electoral (CNE), una de las decisiones que hoy forman parte del juicio político. “Claro que lo ordené, secuestrar documentos de interés”, afirmó. También reconoció que fue el consejero del CNE, Marlon Ochoa, quien le entregó la memoria USB con audios que después dieron pie a actuaciones del Ministerio Público. Sin embargo, al momento de explicar el tratamiento técnico de ese material, no logró despejar las dudas. Zelaya aceptó que no se juramentó a ningún perito, aunque insistió en que “los audios son reales”, sin explicar con precisión cómo llegó a esa conclusión ni cómo sostuvo la validez probatoria de ese

insumo.

Respuestas evasivas

La conducta evasiva se volvió más visible cuando el diputado nacionalista Kilvett Bertrand lo cercó sobre la falta de requerimiento fiscal contra Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE). Bertrand le preguntó de forma directa si no estaba de acuerdo en que violentó la ley al no aplicársela al consejero. Zelaya evitó responder al fondo y se limitó a decir: “En ningún momento he infringido la ley”. Más adelante, cuando le volvieron a preguntar si debió actuarse contra Ochoa por el retraso del calendario electoral, el fiscal suspendido volvió a eludir una respuesta concreta. “La investigación está ahí”, contestó, sin explicar por qué no hubo una acción más contundente desde el Ministerio Público. La misma dificultad para responder con exactitud quedó en evidencia en los intercambios con los diputados liberales Francis Cabrera y Jorge Cálix. Cabrera le planteó una comparación difícil de esquivar: por qué en un caso derivado de un audio sobre un supuesto complot para matar al expresidente Manuel Zelaya hubo requerimiento fiscal en apenas 10 días, mientras que en el caso “Chequesol”, también basado en un audio de personajes reconocidos, el requerimiento tardó alrededor de siete meses. Frente a ese señalamiento, Zelaya se limitó a decir que eran “contextos distintos”. Luego Cálix insistió en el mismo punto y dejó resumido el reproche

político que flotó durante la audiencia. “En una sale gente de Libre, en la otra no”, dijo. Zelaya no fue más allá de fórmulas generales y no logró desmontar la sospecha de trato desigual.

Choques sin explicaciones

La comparecencia ya había subido de tono con el parlamentario nacionalista Antonio Rivera Callejas, quien lo encaró por la legalidad de su nombramiento como fiscal general. Rivera le preguntó por qué aceptó el cargo si no existía falta absoluta y si consideraba válido que la Comisión Permanente, con nueve miembros, sustituyera al pleno del Congreso Nacional en una decisión de ese nivel. Zelaya no respondió de entrada al fondo del cuestionamiento. Intentó desviar el intercambio con una contrapregunta y Rivera lo detuvo de inmediato. “Yo soy el que pregunto aquí”, le dijo. El cruce se tensó aún más cuando el fiscal suspendido lanzó una frase directa: “Su hipocresía es grande”. También ya había protagonizado un momento áspero con la diputada liberal Luz Ernestina Mejía. Cuando ella lo cuestionó, Zelaya le replicó que estaba “mal informada”, lo que llevó a la legisladora a pedirle que no insultara la inteligencia de los diputados. A lo largo de la jornada, esa fue la imagen dominante: en vez de una defensa técnica, cerrada y precisa, Zelaya ofreció una comparecencia cargada de tensión, respuestas incompletas y salidas confrontativas ante preguntas puntuales. Tras la intervención de Zelaya, la audiencia continuó con la participación de siete testigos, cuyas exposiciones añadieron más elementos sobre la gestión, las formas y el fondo de las decisiones adoptadas por el fiscal suspendido. Sus comparecencias ampliaron el foco del juicio político más allá del careo con los diputados y llevaron al expediente detalles relacionados con la conducción institucional del Ministerio Público y con actuaciones específicas bajo su mando. Esa segunda parte de la jornada reforzó la dimensión del proceso: no se trató solo de escuchar la versión de Zelaya, sino de empezar a contrastarla con otros testimonios y con elementos que la comisión usará para construir el informe que deberá elevar al pleno del Congreso Nacional.

Penas en juego