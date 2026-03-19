Médicos hondureños realizarán 2º Taller de Hemato-Oncología y Trasplante de Médula Ósea

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) realizará este martes -24 de marzo- el 2º Taller de Hemato-Oncología y Trasplante de Médula Ósea, para fortalecer la integración clínica entre Medicina Interna y Hematología. El evento será en el auditorio "Alma Máter", de 8:00 a.m. a 12:30 m., y busca mejorar el manejo de las principales patologías hematológicas. Leonardo Arias, doctor especialista en Hematología, destacó que "este tipo de actividades permite renovar conocimientos técnicos y fortalecer la capacidad de respuesta ante enfermedades complejas que requieren un abordaje multidisciplinario".

Arias subrayó que, en muchos casos, el trasplante de médula ósea es la única alternativa para salvar la vida de pacientes con leucemias, linfomas o mielomas.



“Desde el primer taller en 2025, trabajamos para concienciar a las autoridades sobre la necesidad de crear condiciones adecuadas para realizar trasplantes, especialmente en sectores de escasos recursos”, agregó. Por su parte, el médico internista Marvin Arias Santos explicó que "identificamos los primeros síntomas y remitimos a los especialistas. Además, estabilizamos a los pacientes para que puedan recibir tratamientos como trasplantes o quimioterapias".

El taller tiene relevancia nacional debido al aumento de leucemias en los últimos cinco años, especialmente en la población infantil, según Gustavo Galo, decano de la Facultad de Ciencias Médicas, quien manifestó que “actualizar nuestros conocimientos nos permitirá enfrentar la enfermedad con un pronóstico más favorable”.

El doctor Calixto Hernández, con más de tres décadas de experiencia en hematología, ha participado en 381 trasplantes de médula ósea y capacitado a personal médico en varios países. Hernández destacó que “el trasplante no es solo un acto médico, es un acto de esperanza”. Hernández tratará el trasplante de progenitores hematopoyéticos, mientras que el Dr. Marvin Arias presentará casos de leucemia mieloide crónica y PTI.