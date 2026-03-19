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Médicos hondureños realizarán 2º Taller de Hemato-Oncología y Trasplante de Médula Ósea

La jornada se llevará a cabo en el auditorio Alma Máter, donde se abordará el tema del trasplante y se contará con la participación de especialistas nacionales e internacionales

  • Actualizado: 19 de marzo de 2026 a las 09:18
Médicos hondureños realizarán 2º Taller de Hemato-Oncología y Trasplante de Médula Ósea

El programa académico incluye la exposición de casos clínicos relevantes por parte de especialistas hondureños como Marvin Josué Arias Santos, Leonardo Enrique Arias, Ruth Torres Mejía y Darwin Nicolás Martínez.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) realizará este martes -24 de marzo- el 2º Taller de Hemato-Oncología y Trasplante de Médula Ósea, para fortalecer la integración clínica entre Medicina Interna y Hematología.

El evento será en el auditorio "Alma Máter", de 8:00 a.m. a 12:30 m., y busca mejorar el manejo de las principales patologías hematológicas.

Leonardo Arias, doctor especialista en Hematología, destacó que "este tipo de actividades permite renovar conocimientos técnicos y fortalecer la capacidad de respuesta ante enfermedades complejas que requieren un abordaje multidisciplinario".

Leonardo Arias, doctor especialista en Hematología.

Leonardo Arias, doctor especialista en Hematología.

 (Foto: Cortesía )

Arias subrayó que, en muchos casos, el trasplante de médula ósea es la única alternativa para salvar la vida de pacientes con leucemias, linfomas o mielomas.

“Desde el primer taller en 2025, trabajamos para concienciar a las autoridades sobre la necesidad de crear condiciones adecuadas para realizar trasplantes, especialmente en sectores de escasos recursos”, agregó.

Por su parte, el médico internista Marvin Arias Santos explicó que "identificamos los primeros síntomas y remitimos a los especialistas. Además, estabilizamos a los pacientes para que puedan recibir tratamientos como trasplantes o quimioterapias".

Médico internista Marvin Arias Santos, aseguró que garantizar un manejo multidisciplinario desde el inicio hasta el final mejora la calidad de vida del paciente”.

Médico internista Marvin Arias Santos, aseguró que "garantizar un manejo multidisciplinario desde el inicio hasta el final mejora la calidad de vida del paciente”.

(Foto: Cortesía )

El taller tiene relevancia nacional debido al aumento de leucemias en los últimos cinco años, especialmente en la población infantil, según Gustavo Galo, decano de la Facultad de Ciencias Médicas, quien manifestó que “actualizar nuestros conocimientos nos permitirá enfrentar la enfermedad con un pronóstico más favorable”.

Gustavo Galo, decano de la Facultad de Ciencias Médicas.

Gustavo Galo, decano de la Facultad de Ciencias Médicas.

 (Foto: Cortesía )

El doctor Calixto Hernández, con más de tres décadas de experiencia en hematología, ha participado en 381 trasplantes de médula ósea y capacitado a personal médico en varios países. Hernández destacó que “el trasplante no es solo un acto médico, es un acto de esperanza”.

Hernández tratará el trasplante de progenitores hematopoyéticos, mientras que el Dr. Marvin Arias presentará casos de leucemia mieloide crónica y PTI.

La actividad contará con la destacada participación del hematólogo internacional (cubano) Calixto Hernández Cruz.

La actividad contará con la destacada participación del hematólogo internacional (cubano) Calixto Hernández Cruz.

 (Foto: Cortesía )

El programa del taller incluye un reconocimiento al Dr. Fausto Muñoz Lara, especialista en Medicina Interna y ex catedrático de la FCM, considerado un referente en la formación de médicos y en la medicina interna en Honduras.

También se contará con la presencia de la Dra. Ruth Torres Mejía, quien presentará un caso de leucemia mieloide aguda en paciente embarazada, y el Dr. Darwin Nicolás Martínez abordará el mieloma múltiple.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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