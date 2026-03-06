Secretaría de Salud y UNAH impulsan leyes sobre trasplantes y bioética

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) abordaron durante una reunión el proceso de construcción de la nueva Ley de Trasplantes. La normativa vendría a derogar a la Ley de Trasplante y Extracción de Órganos y Tejidos Humanos que está vigente en Honduras desde 2014. De acuerdo a las autoridades, lo que se busca es establecer las bases legales y modernas que regulen de manera ética, segura y transparente los procesos de donación y trasplante de órganos en el país, garantizando siempre el respeto a la vida y la dignidad de las personas.

Eduardo Midence, viceministro de Salud, expresó que le dará seguimiento a la ley para que sea revisada por la Comisión de Salud del Congreso Nacional y, posteriormente, sea discutida y aprobada por el pleno. Durante la reunión, el funcionario reafirmó su compromiso de fortalecer la investigación científica en el sistema sanitario, impulsando una agenda conjunta entre la academia y el sector salud. El fortalecimiento permitirá la generación del conocimiento orientado a mejorar la atención médica y la toma de decisiones en salud pública. Midence destacó la importancia de potenciar las líneas de investigación prioritarias en el país, involucrando activamente a las residencias médicas, profesionales de la salud y estudiantes en servicio social, con el objetivo de desarrollar estudios que contribuyan a resolver los principales desafíos de la salud pública.

Entre las áreas identificadas se encuentran la vigilancia de tecnología médica, farmacovigilancia, zoonosis y dispositivos médicos.