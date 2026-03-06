Ordenan juicio contra Gabriel Rubí por compra de ventiladores en pandemia

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte de Apelaciones declaró con lugar un recurso presentado por el Ministerio Público (MP) y ordenó que el exdirector de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), Gabriel Rubí, enfrente un juicio por el delito de fraude.

La resolución también incluye a otros exfuncionarios señalados en el mismo caso, quienes deberán responder ante la justicia por su presunta participación en la adquisición irregular de ventiladores mecánicos durante la pandemia de COVID-19, en 2020.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), Rubí habría participado en la compra de ventiladores mecánicos cuando la emergencia sanitaria alcanzaba su punto más crítico en Honduras.