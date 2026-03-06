Ordenan juicio contra Gabriel Rubí por compra de ventiladores en pandemia

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte de Apelaciones declaró con lugar un recurso presentado por el Ministerio Público (MP) y ordenó que el exdirector de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), Gabriel Rubí, enfrente un juicio por el delito de fraude.
La resolución también incluye a otros exfuncionarios señalados en el mismo caso, quienes deberán responder ante la justicia por su presunta participación en la adquisición irregular de ventiladores mecánicos durante la pandemia de COVID-19, en 2020.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), Rubí habría participado en la compra de ventiladores mecánicos cuando la emergencia sanitaria alcanzaba su punto más crítico en Honduras.
La adquisición de los equipos fue valorada en más de 63 millones de lempiras, específicamente 63,839,377.80, fondos públicos que fueron utilizados para adquirir ventiladores que finalmente no pudieron ser utilizados.
Según la investigación fiscal, los aparatos fueron recibidos incompletos y sin los accesorios necesarios para su funcionamiento adecuado, por lo que nunca pudieron ser empleados en la atención de pacientes durante la emergencia sanitaria.
En el proceso también figuran como investigados varios exfuncionarios del gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, entre ellos el excanciller Lisandro Rosales, la excónsul de Honduras en Nueva York Jessica Canahuati Farah, así como los exfuncionarios de Copeco Cristian Elías Santeli Chavarría, Clara Lizeth Trejo Moncada y Alexis Yamil Peña Medina.
Con la decisión de la Corte de Apelaciones, el caso avanzará a la etapa de juicio oral y público, donde se determinará la responsabilidad penal de los acusados por el presunto fraude en la compra de los ventiladores durante la crisis sanitaria.