Ana Cardona denuncia irregularidades en más de 100 cargos bajo gestión de Ráquel Obando

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, Ana Cardona, denunció la existencia de una presunta confabulación dentro del Poder Judicial que habría buscado impedir la revisión de más de 100 nombramientos realizados recientemente. Según Cardona, estos nombramientos se produjeron antes de la aprobación de la última reforma que limita las facultades de la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando. La jueza afirmó que los cargos fueron otorgados sin cumplir con los requisitos legales establecidos.

Señaló que se ha propuesto la creación de una comisión para analizar los nombramientos, pero advirtió que sus conclusiones no tendrían ningun carácter vinculante. Entre las irregularidades denunciadas, Cardona mencionó reajustes salariales otorgados a personal administrativo y la asignación de cargos sin concurso, lo que, a su juicio, afecta los principios de meritocracia y transparencia en la institución. “Había una propuesta que se sometería a la revisión ya que muchas personas fueron nombradas sin tener los requisitos, se hicieron reajustes salariales a personas administrativas, se han denunciado estos casos”, detalló.