Unas 19 empresas españolas exploran oportunidades de inversión en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Empresas españolas en Honduras analizaron oportunidades de inversión en una reunión organizada por la Embajada de España en Tegucigalpa con autoridades locales y empresarios, centrada en el nuevo plan estratégico del gobierno que preside Nasry Asfura

El encuentro, que se realizó en la Embajada de España, fue organizada con el propósito de fortalecer el diálogo entre el sector empresarial español y las autoridades hondureñas, así como identificar oportunidades para ampliar la presencia de inversión española en el país, indicó la legación diplomática en un comunicado.

La reunión destacó el fortalecimiento de vínculos económicos, la colaboración comercial y el reconocimiento al embajador Diego Nuño por su apoyo al sector empresarial.

La actividad contó con la participación del ministro del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), Epaminondas Marinakys, quien sostuvo un primer acercamiento con los representantes empresariales españoles para conocer sus expectativas y dialogar sobre el clima de negocios y las oportunidades de inversión en Honduras.