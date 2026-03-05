Médicos cubanos regresan a su país tras finalizar convenio con Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de 170 médicos cubanos comenzó este miércoles su retorno a Cuba tras la finalización del convenio de cooperación firmado en 2024 con Honduras, que el actual Gobierno decidió no prorrogar, informó una fuente diplomática. El embajador de Cuba en Honduras, Juan Loforte, dijo a periodistas que la salida de los médicos se produce tras recibir una notificación oficial de la Cancillería hondureña informando la finalización del acuerdo. «Hemos tenido una comunicación fluida y amigable con la Cancillería hondureña. Recibimos la comunicación oficial planteando que ya no se iba a renovar el convenio, entonces decidimos retirar al personal», explicó Loforte, quien despidió a los especialistas en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, de La Lima, en el norte del país centroamericano.

El convenio, suscrito el 1 de febrero de 2024, tenía una duración de dos años, con cláusulas que permitían su modificación o terminación por mutuo consentimiento en cualquier momento. Durante los dos años de vigencia del acuerdo, el personal cubano realizó al menos 7.000 intervenciones quirúrgicas, señaló el diplomático. Loforte recordó que Cuba ha ayudado a Honduras con brigadas médicas desde el huracán Fifí, en 1974, que afectó más a la región norte, y más tarde, en 1998, tras el devastador paso del huracán Mitch, que dejó daños en todo el país, con más de 5.000 muertos y millonarias pérdidas económicas y materiales.