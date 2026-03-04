Mujeres son mayoría en Honduras, pero minoría en el poder político

Tegucigalpa, Honduras.- Las mujeres en Honduras representan la mayoría de la población, con alrededor del 52 % de los diez millones de habitantes del país; sin embargo, su presencia en cargos de elección popular sigue siendo reducida, y aunque se han registrado algunos avances en su representación política, estos aún resultan insuficientes. Así lo revela el informe 'Liderazgo político de las mujeres en Honduras: Perspectivas y desafíos', presentado este miércoles en Tegucigalpa y financiado por la Unión Europea (UE). El estudio señala que, de las 298 alcaldías que tiene el país, solo 22 están lideradas por mujeres, incluyendo seis nuevas alcaldesas electas en los comicios generales de 2025. Indica además que actualmente hay 38 diputadas en el Parlamento, lo que representa un incremento de tres con respecto a las 35 electas en 2021. El Parlamento está integrado por 128 diputados.

A pesar de estos avances, las cifras siguen lejos de alcanzar la paridad del 50 % en los cargos de elección popular, una meta por la que las mujeres hondureñas han venido abogando desde hace varios años. El informe fue presentado antes del Día Internacional de la Mujer, bajo el lema "derechos, justicia y acción". "La igualdad no avanza únicamente con declaraciones, sino con concretas para eliminar las barreras estructurales que continúan limitando la participación plena de las mujeres", afirmó la jefa de la oficina de ONU Mujeres, Mildred García, durante la presentación del estudio. El informe cuenta también con el apoyo de las Naciones Unidas, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON).

García destacó que el estudio contribuye a generar evidencia para fortalecer la toma de decisiones públicas y avanzar hacia una democracia local más inclusiva y representativa. "Los datos muestran avances que debemos reconocer. A nivel local, el número de alcaldesas pasó de 16 a 22 en este período a nivel nacional. También observamos que 38 mujeres ocupan hoy escaños en el Congreso Nacional", subrayó.

Mujeres apenas lideran el 7 % de las 298 alcaldías

Además, señaló que un total de 99 mujeres alcanzaron cargos de elección popular en el proceso electoral de 2025, y que aunque estos avances "son importantes, también debemos reconocer que siguen siendo insuficientes". "Hoy las mujeres continúan liderando apenas alrededor del 7 % de los gobiernos municipales del país, lo que evidencia que todavía estamos muy lejos de alcanzar una representación verdaderamente paritaria. Además, los datos del informe muestran que estos avances siguen siendo frágiles y reflejan la brecha que aún existe entre la participación de las mujeres como candidatas y su representación efectiva en los espacios de poder", expresó.