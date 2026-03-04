  1. Inicio
Ramiro Fernando Muñoz Bonilla juramentado como director de la DLCN

El general en condición de retiro Ramiro Fernando Muñoz Bonilla fue juramentado como nuevo director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, unidad adscrita al Ministerio Público de Honduras.

  • Actualizado: 04 de marzo de 2026 a las 17:00
El Heraldo Videos