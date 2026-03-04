EH Plus
JOH afirma que no tiene planes de participar en política
Rodiney Cerrato
seguir +
Actualizado: 04 de marzo de 2026 a las 10:17
Videos Honduras
¿El “apóstol Chago” ya fue condenado en El Salvador?
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Fuerzas Armadas de Honduras invierten 13 millones de lempiras en construcción de astas monumentales
Daniela Zepeda
Videos Honduras
Godofredo Fajardo presenta iniciativa de ley para garantizar parqueo gratuito en centros comerciales
Álvaro Mejía
Videos Honduras
Antonio Rivera Callejas iniciará consultas con organizaciones sobre reformas electorales en Honduras
Álvaro Mejía
Videos Honduras
Marlon Ochoa denuncia riesgo de asesinato por bloquear inscripción de JOH elecciones 2029
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Alcaldía retoma proyecto de la represa San José en El Tablón para el suministro de los capitalinos
Marbin López
Videos Honduras
Represa San José en capital hondureña almacenará ocho millones de metros cúbicos
Marbin López
Videos Honduras
Gobierno cancela edición impresa de Poder Popular por alto costo de L3 millones mensuales
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Cierre oficial del periódico Poder Popular: Un ahorro de tres millones de lempiras para el Estado
Daniela Zepeda
Videos Honduras
Luis Redondo y Carlos Zelaya podrán declarar como testigos en el caso "Chequesol"
Laura Cáceres
Videos Honduras
Maratón del Saber dona cuadernos a 20 niñas del orfanato Acifea en Tegucigalpa
Marbin López