  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

¿El “apóstol Chago” ya fue condenado en El Salvador?

En medios salvadoreños trascendió que el “apóstol Chago” habría sido condenado a ocho años de prisión, según reportes recientes.

  • Actualizado: 04 de marzo de 2026 a las 09:17
El Heraldo Videos