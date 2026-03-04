  1. Inicio
Ramiro Muñoz asume la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico

El fiscal señaló que la designación responde a un proceso de fortalecimiento institucional para intensificar la lucha contra el crimen organizado.

  • Actualizado: 04 de marzo de 2026 a las 12:17
El Heraldo Videos