Congreso Nacional crea cinco nuevas comisiones

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, nombró cinco comisiones que darán celeridad a la mayoría de los proyectos presentados durante la primera sesión de este nuevo mandato.

Zambrano afirmó que una comisión especial verá los seis decretos de emergencia presentados este día y para ello deberá reunirse el lunes 26 de enero, a las 7:00 de la mañana, y los dictámenes deberán estar listos a las 10:00 am, afirmó el presidente Zambrano.

Está integrada por los diputados: Mario Pérez (presidente), Rumy Bueso (vicepresidente), Lenín Valeriano (secretario), Alejandra Vallecillo, German Altamirano, Roberto Consenza y Adolfo Ráquel.

Asimismo, dio a conocer las demás comisiones que deberán ver los demás proyectos presentadores en la sesión que fue suspendida y citada para las 10:00 de la mañana del lunes.