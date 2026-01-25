Congreso Nacional crea cinco nuevas comisiones

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, nombró cinco comisiones que darán celeridad a la mayoría de los proyectos presentados durante la primera sesión de este nuevo mandato.
Zambrano afirmó que una comisión especial verá los seis decretos de emergencia presentados este día y para ello deberá reunirse el lunes 26 de enero, a las 7:00 de la mañana, y los dictámenes deberán estar listos a las 10:00 am, afirmó el presidente Zambrano.
Está integrada por los diputados: Mario Pérez (presidente), Rumy Bueso (vicepresidente), Lenín Valeriano (secretario), Alejandra Vallecillo, German Altamirano, Roberto Consenza y Adolfo Ráquel.
Asimismo, dio a conocer las demás comisiones que deberán ver los demás proyectos presentadores en la sesión que fue suspendida y citada para las 10:00 de la mañana del lunes.
Las comisiones
Comisión especial para las reformas electorales
Antonio Rivera Callejas, (presidente), Erika Urtecho (vicepresidenta), Marco Paz (secretario), Angélica Smith, Osvaldo José Ramos, Godofredo Fajardo, Carlenton Dávila, Eder Mejía, Francis Cabrera, Lissi Cano y Alex Sorto.
Comisión especial para reformar la Ley del Congreso Nacional
Mario Pérez (presidente), Jhosy Toscano (vicepresidente), María José Sosa (secretaria), Ronald Panchamé, Milton Puerto, Luz Ernestina y David Manaisa.
Comisión especial para dictaminar la ley de empleo por hora
Alberto Cruz (presidente), Sara Zavala (vicepresidenta), Daisy Andonie (secretaria), Hugo Noé Pino, Fernando Castro, Javier Mendieta y Cinthia Hawit.
Comisión especial para reformar la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas
Jorge Cálix (presidente), Kilbet Bertrand (vicepresidente), Óscar Rivera (secretario), Erik Alvarado, Saraí Espinal, Ileana Velásquez y Rafael Sarmiento.