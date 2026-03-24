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Aumento de casos de tosferina preocupa a autoridades sanitarias; ya suman 91 casos

Las autoridades de Salud llaman a los padres de familia a llevar a sus hijos a vacunar en los establecimientos de salud, así mismo a las embarazas.

  • Actualizado: 24 de marzo de 2026 a las 13:08
Aumento de casos de tosferina preocupa a autoridades sanitarias; ya suman 91 casos

Los menores de un año son los más vulnerables ante esta enfermedad, por lo que las autoridades de Salud llaman a vacunar a los niños.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos de tosferina continúan en aumento en Honduras, afectando principalmente a menores de edad, el grupo más vulnerable ante esta enfermedad.

Durante el primer trimestre de 2026, la Secretaría de Salud (Sesal) confirmó 91 casos de esta enfermedad altamente contagiosa, caracterizada por una tos convulsiva.

De acuerdo a los datos oficiales, el total de casos equivale en promedio a un caso diario, o cerca de 34 casos por mes, lo que deja en evidencia el incremento continuo de casos de esta enfermedad en el país durante el primer trimestre del año.

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"Hemos visto que continúa ese incremento de casos de tos ferina, a la fecha ya llevamos 91 casos positivos por tosferina, el año pasado lo cerramos con 114, si vemos ya casi nos vamos a igualar a ese número con un periodo más largo", indicó Leticia Puerto, técnica en enfermedades prevenibles por vacunación del Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

Puerto recalcó que las autoridades sanitarias se encuentran preocupadas porque buscan evitar que los niños sigan muriendo a casusa de esta enfermedad.

En lo que va de este año se contabilizan nueve menores fallecidos; la cifra ya superó al número de decesos que se registraron el año pasado, que fueron ocho.

"La tosferina es prevenible a través de la vacunación y todo lo que tenemos que hacer es vacunar a los niños, pero también es importante que las embarazadas se vacunen entre las 26 y 37 semanas si queremos proteger estos bebecitos", afirmó.

De acuerdo a la experta, la mayoría de los bebés que se están enfermando son de 0 a 3 meses de edad, por lo que es importante que los padres lleven a vacunar a sus hijos al cumplir los dos meses.

Y que las embarazadas estén vacunada para proteger a los bebés en ese periodo previo a que ellos inicien su esquema de vacunación.

Hommer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, advirtió que los menores de un año son los más vulnerables a complicaciones graves.

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"La tosferina es prevenible. Contamos con vacunas seguras y gratuitas en el 100% de los establecimientos de salud", enfatizó.

En ese sentido aconsejó a los padres llevar a sus hijos al centro de salud más cercano para que se les aplique el biológico a los 2, 4 y 6 meses, así como sus dosis de refuerzos a los 18 meses y 4 años.

Mejía señaló que los padres deben asegurarse de completar los esquemas de vacunación de los menores de cinco años; a las embarazadas recomendó acudir a vacunación durante el embarazo.

Así mismo indicó que al presentar síntomas respiratorios persistentes se debe buscar de inmediato atención médica.

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Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

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