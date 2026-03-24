Aumento de casos de tosferina preocupa a autoridades sanitarias; ya suman 91 casos

De acuerdo a los datos oficiales, el total de casos equivale en promedio a un caso diario, o cerca de 34 casos por mes , lo que deja en evidencia el incremento continuo de casos de esta enfermedad en el país durante el primer trimestre del año.

Durante el primer trimestre de 2026, la Secretaría de Salud (Sesal) confirmó 91 casos de esta enfermedad altamente contagiosa, caracterizada por una tos convulsiva.

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos de tosferina continúan en aumento en Honduras, afectando principalmente a menores de edad, el grupo más vulnerable ante esta enfermedad.

"Hemos visto que continúa ese incremento de casos de tos ferina, a la fecha ya llevamos 91 casos positivos por tosferina, el año pasado lo cerramos con 114, si vemos ya casi nos vamos a igualar a ese número con un periodo más largo", indicó Leticia Puerto, técnica en enfermedades prevenibles por vacunación del Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

Puerto recalcó que las autoridades sanitarias se encuentran preocupadas porque buscan evitar que los niños sigan muriendo a casusa de esta enfermedad.

En lo que va de este año se contabilizan nueve menores fallecidos; la cifra ya superó al número de decesos que se registraron el año pasado, que fueron ocho.

"La tosferina es prevenible a través de la vacunación y todo lo que tenemos que hacer es vacunar a los niños, pero también es importante que las embarazadas se vacunen entre las 26 y 37 semanas si queremos proteger estos bebecitos", afirmó.

De acuerdo a la experta, la mayoría de los bebés que se están enfermando son de 0 a 3 meses de edad, por lo que es importante que los padres lleven a vacunar a sus hijos al cumplir los dos meses.

Y que las embarazadas estén vacunada para proteger a los bebés en ese periodo previo a que ellos inicien su esquema de vacunación.

Hommer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, advirtió que los menores de un año son los más vulnerables a complicaciones graves.