¿Cómo votaron los partidos para iniciar el juicio político contra Johel Zelaya?

La decisión fue efectiva con el consenso de cuatro bancadas del Congreso Nacional que sumaron 93 votos, generando tensión en el hemiciclo.

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional dio un paso decisivo al aprobar la denuncia que apertura el inicio de un juicio político en contra de Johel Zelaya , quien quedó suspendido de su cargo como titular del Ministerio Público.

¿Cómo votaron los partidos? El diputado nacionalista Tomás Zambrano explicó que el juicio político contra el fiscal general está firmado por unanimidad por cuatro bancadas: Partido Nacional, 49 votos; Partido Liberal, 41; Partido Innovación y Unidad, dos, y la Democracia Cristiana, uno, para un total de 93 votos a favor.

La sesión, que se realizó la noche del lunes 23 de marzo, estuvo marcada por protestas, consignas y gritos por parte de los diputados de Libertad y Refundación (Libre). Aunque a pesar de las interrupciones, la junta directiva leyó la moción de denuncia grave en el desempeño del cargo, logrando que fuera sometida a votación y aprobada con amplia mayoría.

El respaldo de los partidos políticos fue determinante. El Partido Liberal aportó 41 votos, el Partido Nacional 49, además de 2 votos del PINU y 1 de la Democracia Cristiana. La suma de estos votos fue suficiente para activar formalmente el proceso, que contempla la suspensión inmediata de Zelaya y la creación de una comisión investigadora.

Tras la aprobación, el Congreso iniciará una investigación formal para determinar si existen méritos para destituir al fiscal. La Junta Directiva anunció que en los próximos días se presentará un informe y, posteriormente, se someterá a una votación final para decidir la continuidad o destitución del funcionario.

Desde diferentes bancadas, las voces de oposición resaltaron que la mayoría calificada lograda fue crucial para avanzar en el proceso. Sin embargo, diputados del Partido Libre reiteraron su acusación de que se trata de una persecución política contra Zelaya, argumentando que las motivaciones son controvertidas.

En medio de la polémica, se confirmó que Marcio Cabañas Cadillo, fiscal adjunto, asumió de manera interina la dirección del Ministerio Público.

Zelaya, por su parte, fue suspendido de su cargo y comparecerá ante la comisión especial del Congreso este martes 24 de marzo, en punto de las 2:00 de la tarde.