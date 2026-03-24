"Tengo la capacidad de dirigir": Marcio Cabañas tras asumir las riendas del Ministerio Público

Tegucigalpa, Honduras.- Marcio Cabañas Cadillo, quien se desempeñaba como fiscal adjunto, asumió la titularidad del Ministerio Público de manera interina desde la noche del pasado lunes 23 de marzo, tras la aprobación de una denuncia de juicio político contra Johel Zelaya, quien quedó suspendido de su cargo. "Como fiscal de carrera y después de 26 años de estar en la institución, estamos dispuestos y con la capacidad de dirigir, aunque sea interinamente, mientras se resuelve en el Congreso Nacional lo del Ministerio Público", manifestó Cabañas a HCH tras su nombramiento. La decisión fue respaldada por 93 votos de los partidos Nacional (49), Liberal (41), PINU (1) y Democracia Cristiana (2), poniendo en pausa la gestión de Zelaya por supuestas actuaciones contrarias a la Constitución.

El nuevo fiscal interino ha optado por la operatividad inmediata. Confirmó que ya convocó a directores y fiscales estratégicos para garantizar que el trabajo de investigación no se detenga en la institución. Marcio Cabañas Cadillo cuenta con una especialización en Derecho Penal, tiene trayectoria en la docencia universitaria e ingresó al Ministerio Público en el año 2000. Desde entonces, ha escalado posiciones desde fiscal de delitos tributarios hasta investigador en casos emblemáticos como el saqueo del IHSS. Sobre el futuro de la fiscalía, Cabañas fue enfático en la necesidad de evolución. "El Ministerio Público tiene que ir mutando, entonces en todas las instituciones a veces son necesarios los cambios", explicó, subrayando que cada gestión deja una huella distinta y que él buscará lo mejor para el ente acusador del Estado. Al ser consultado sobre sus aspiraciones permanentes al cargo, el fiscal evitó las ambiciones personales. Aseguró que su obligación es trabajar por la sociedad y someterse a lo que la ciudadanía espera de la institución.