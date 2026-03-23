Si presentan propuesta de juicio político al CN, se le dará trámite: Ledezma

Tegucigalpa, Honduras.- El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, indicó este lunes que, si la propuesta de juicio político se presenta ante el Legislativo, la Secretaría tiene la obligación de darle trámite.
“Si la presentan (la solicitud de juicio político), créalo, que inmediatamente nosotros le vamos a dar trámite y allí mismo la vamos a someter, y allí vamos a ver si en realidad tenemos los 86 votos, porque muchos manifiestan en privado algo y ya a la hora de las verdades no es así”, dijo en entrevista a Radio Cadena Voces.
Ledezma dijo que los 49 votos de la bancada del Partido Nacional están listos para apoyar el juicio político y que espera que los 41 del Partido Liberal se mantengan unidos, además de los votos de los partidos Democracia Cristiana e Innovación y Unidad Social Demócrata, para que apoyen el eventual proceso contra las personas que violentaron la Constitución y las leyes de la República.
Oposición en bancada liberal
Consultado sobre qué traba el juicio político en este momento, el diputado Ledezma respondió que el nuevo Congreso Nacional es respetuoso de las bancadas de los partidos políticos y de la potestad de cada diputado y diputada, aunque reconoció que un sector del Partido Liberal, específicamente el afín al excandidato presidencial Salvador Nasralla, se está oponiendo al proceso.
No obstante, afirmó, “al final vamos a ver si se presenta este caso en el Congreso Nacional; vamos a ver quiénes están a favor o en contra de lo que en realidad le apostamos a la democracia, porque nadie puede desconocer que se atentó contra la democracia, se atentó contra el Estado de Derecho y, sobre todo, contra el futuro de Honduras”.
Se le dará proceso
Si la propuesta de juicio político es presentada y avanza, este proceso lleva varias votaciones. La primera, cuando un legislador o legisladora presenta la moción, ésta debe ser sometida a votación, para lo cual se requiere la mayoría calificada, es decir, 86 votos (dos tercios de los 128); después, va a una segunda votación, donde se crea una comisión de nueve personas, donde también se requieren 86 votos, expuso.
“Una vez nombrada esta comisión, se suspende del cargo a la persona que será investigada para que la comisión actúe, y una vez que esta comisión presente el informe al Congreso Nacional se necesitan 86 votos si esta persona es encontrada culpable”, explicó el secretario Ledezma.
Para finalizar, el diputado refirió que, si la persona o las personas sometidas a juicio político son encontradas culpables, el Ministerio Público tiene que actuar de inmediato, de oficio y presentar las acusaciones ante los juzgados correspondientes.