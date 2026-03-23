Si presentan propuesta de juicio político al CN, se le dará trámite: Ledezma

Tegucigalpa, Honduras.- El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, indicó este lunes que, si la propuesta de juicio político se presenta ante el Legislativo, la Secretaría tiene la obligación de darle trámite. “Si la presentan (la solicitud de juicio político), créalo, que inmediatamente nosotros le vamos a dar trámite y allí mismo la vamos a someter, y allí vamos a ver si en realidad tenemos los 86 votos, porque muchos manifiestan en privado algo y ya a la hora de las verdades no es así”, dijo en entrevista a Radio Cadena Voces.

Ledezma dijo que los 49 votos de la bancada del Partido Nacional están listos para apoyar el juicio político y que espera que los 41 del Partido Liberal se mantengan unidos, además de los votos de los partidos Democracia Cristiana e Innovación y Unidad Social Demócrata, para que apoyen el eventual proceso contra las personas que violentaron la Constitución y las leyes de la República.



Oposición en bancada liberal

Consultado sobre qué traba el juicio político en este momento, el diputado Ledezma respondió que el nuevo Congreso Nacional es respetuoso de las bancadas de los partidos políticos y de la potestad de cada diputado y diputada, aunque reconoció que un sector del Partido Liberal, específicamente el afín al excandidato presidencial Salvador Nasralla, se está oponiendo al proceso.

No obstante, afirmó, “al final vamos a ver si se presenta este caso en el Congreso Nacional; vamos a ver quiénes están a favor o en contra de lo que en realidad le apostamos a la democracia, porque nadie puede desconocer que se atentó contra la democracia, se atentó contra el Estado de Derecho y, sobre todo, contra el futuro de Honduras”.

Se le dará proceso