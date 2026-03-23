Tomás Zambrano sobre juicio político: "Es totalmente falso que sea algo para perseguir a alguien"

Olancho, Honduras.-"Es totalmente falso que sea algo para perseguir a alguien”, afirmó el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, al referirse al debate que ha surgido en torno a la posible aplicación del juicio político contra altos funcionarios del Estado. El titular del Legislativo recalcó que este procedimiento no responde a intereses políticos, sino a lo que establece la ley. “Esto no es por capricho político, esto no es por revanchismo, esto no es por persecución política, esto es un tema de justicia y es un tema de procedimientos legales”, expresó, al tiempo que aseguró que ya existe una base jurídica clara para su implementación. En ese sentido, Zambrano enfatizó que el juicio político está plenamente respaldado por la normativa hondureña. “De la Constitución de la República se desprende la ley especial de juicio político y esa ley establece los procedimientos, así que es totalmente falso que sea algo para perseguir a alguien”, reiteró.

Además, sostuvo que el objetivo es “corregir, para asentar un precedente legal contra los que abusaron de la Constitución, del cargo y de la confianza que les delegó el Congreso Nacional”. El congresista también aseguró que, de avanzar este tipo de procesos, se respetarán todas las garantías legales. “Nada de esto es ilegal, hay que decírselo al pueblo hondureño. Los juicios políticos son legales. Lo que nos va a corresponder... como presidente del Congreso, velar que se respeten esas garantías”, manifestó. Al detallar el procedimiento, Zambrano explicó que la admisión de una denuncia requiere mayoría calificada. “Si alguien presenta la denuncia y, al tener los 86 votos, someter la votación, la admisión, dice la ley, se ocupan 86 votos. Después se determina en esa misma admisión la suspensión del cargo”, indicó. Asimismo, agregó que “después el pleno tiene que nombrar una comisión para que lleve a cabo el proceso de investigación... esa comisión se vota y se nombra con 86”.