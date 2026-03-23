Antes de impulsar reformas electorales en el país, es necesario “ordenar la casa”, dice Hall

Tegucigalpa, Honduras.-Antes de impulsar reformas electorales en el país, es necesario “ordenar la casa” y garantizar el respeto a la Constitución, advirtió la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, al referirse al debate sobre un eventual juicio político.

La funcionaria señaló que el contexto en el que se desarrollaron las elecciones generales de 2025 no tiene precedentes en Honduras y no debe repetirse, al tiempo que subrayó que el problema no radicó en la normativa vigente.

“Cualquier reforma electoral no va a bastar si no hay personas dispuestas a aplicar la Constitución y la ley. No fueron la Constitución y la ley el problema, esto nunca se había dado, fue la actuación sin ética, al margen de la ley y con autoritarismo por parte de algunos”, expresó.