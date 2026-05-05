“Le gustaba aparentar”: ¿quién era Fernando Sarmiento, hallado ensabanado en la CA-5?

Fernando Sarmiento era originario de Quimistán, Santa Bárbara, y tenía 31 años de edad. Deudas, estafas y robos forman parte de los señalamientos que lo perseguían.
El cuerpo sin vida del joven fue hallado tirado en una cuneta de aguas lluvias, enrollado en tres cobijas, a la orilla de la carretera CA-5, salida al norte.
¿Qué se sabe de él? Sarmiento está vinculado a múltiples denuncias por presuntas estafas y deudas que no habría pagado; sin embargo, esto no ha sido confirmado por las autoridades.
El hallazgo se registró el pasado lunes 4 de mayo, alrededor de las 11:10 de la mañana. Las denuncias en redes sociales datan desde el 18 de abril.
Aproximadamente 15 días después de que empezaran a circular los señalamientos, Sarmiento fue asesinado. ¿Qué denuncias tenía?
Según versiones, el hombre ya habría estado preso por estafas. Supuestamente, se apropiaba de carros, cadenas y celulares. “Le gustaba aparentar en las calles lo que no podía costear”, cita una denuncia pública.
De acuerdo con los afectados, también se habría ido de un hotel sin pagar y, además, lo expusieron por presuntamente inducir a que novias sacaran celulares al crédito para luego no pagar.
“Debe cantidades millonarias a un sinfín de personas, no caigan en hacer tratos con este delincuente”. En otro caso, se le señaló de haber pedido a un hombre una prima de 20 mil lempiras para traerle un carro y “nunca resolvía”.
Previo a su hallazgo sin vida, en redes sociales circulaban comentarios como: “No ha encontrado a alguien que lo meta en cuatro tablas” y, en la misma publicación, “Vengo del futuro y ya lo mataron”.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente antecedentes ni señalamientos en su contra, mientras el caso continúa bajo investigación para determinar las circunstancias de su muerte.