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“Le gustaba aparentar”: ¿quién era Fernando Sarmiento, hallado ensabanado en la CA-5?

Fernando Sarmiento, con solo su apariencia, daba la imagen de un hombre formal y tranquilo; sin embargo, días antes de que se hallara su cadáver, salieron a la luz un rosario de denuncias

  • Actualizado: 05 de mayo de 2026 a las 06:40
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Fernando Sarmiento era originario de Quimistán, Santa Bárbara, y tenía 31 años de edad. Deudas, estafas y robos forman parte de los señalamientos que lo perseguían.

 Foto: Redes sociales
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El cuerpo sin vida del joven fue hallado tirado en una cuneta de aguas lluvias, enrollado en tres cobijas, a la orilla de la carretera CA-5, salida al norte.

 Foto: EL HERALDO
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¿Qué se sabe de él? Sarmiento está vinculado a múltiples denuncias por presuntas estafas y deudas que no habría pagado; sin embargo, esto no ha sido confirmado por las autoridades.

 Foto: Redes sociales
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El hallazgo se registró el pasado lunes 4 de mayo, alrededor de las 11:10 de la mañana. Las denuncias en redes sociales datan desde el 18 de abril.

 Foto: EL HERALDO
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Aproximadamente 15 días después de que empezaran a circular los señalamientos, Sarmiento fue asesinado. ¿Qué denuncias tenía?

 Foto: Redes sociales
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Según versiones, el hombre ya habría estado preso por estafas. Supuestamente, se apropiaba de carros, cadenas y celulares. “Le gustaba aparentar en las calles lo que no podía costear”, cita una denuncia pública.

 Foto: Redes sociales
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De acuerdo con los afectados, también se habría ido de un hotel sin pagar y, además, lo expusieron por presuntamente inducir a que novias sacaran celulares al crédito para luego no pagar.

 Foto: EL HERALDO
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“Debe cantidades millonarias a un sinfín de personas, no caigan en hacer tratos con este delincuente”. En otro caso, se le señaló de haber pedido a un hombre una prima de 20 mil lempiras para traerle un carro y “nunca resolvía”.

 Foto: EL HERALDO
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Previo a su hallazgo sin vida, en redes sociales circulaban comentarios como: “No ha encontrado a alguien que lo meta en cuatro tablas” y, en la misma publicación, “Vengo del futuro y ya lo mataron”.

 Foto: EL HERALDO
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Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente antecedentes ni señalamientos en su contra, mientras el caso continúa bajo investigación para determinar las circunstancias de su muerte.

 Foto: EL HERALDO
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