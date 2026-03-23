¿Cómo funciona el juicio político y por qué requiere de 86 votos en el Congreso?

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras se encuentra a las puertas de aplicar un mecanismo contemplado en la Constitución de la República, mediante un procedimiento que podría marcar el rumbo del país y, al mismo tiempo, sentar un precedente para aquellos funcionarios que no cumplan con sus obligaciones o que pongan en riesgo la democracia y estabilidad del país.

Se trata del juicio político, que surgió en 2012 como una recomendación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación luego de investigar la crisis política del 2009 cuando el entonces presidente Manuel Zelaya Rosales fue derrocado por intentar montar ilegalmente una consulta popular.

De acuerdo con el artículo 234 constitucional "procede el juicio político contra el presidente de la República y designados presidenciales, magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), diputados del Congreso Nacional y Parlamento Centroamericano, Corporaciones Municipales y todos los servidores públicos electos por el Congreso Nacional”.

Este procedimiento se aplica cuando en contra, de los funcionarios antes mencionados, existe denuncia grave en el desempeño en su cargo por realizar actuaciones contrarias a la Constitución de la República o el interés nacional y por manifiesta negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo.

Hasta la fecha no existe antecedentes de juicios políticos aplicados formalmente en la historia de Honduras. Aunque en el Congreso anterior se solicitó utilizar esta figura contra los diputados Edgardo Casaña y Rasel Tomé por haber sido mencionados en la Lista Engel en 2022, la petición no prosperó al no alcanzar los 86 votos requeridos.

Y es que más allá de las motivaciones políticas de este proceso, se requiere de mayoría calificada, es decir, 86 votos favorables en el Congreso Nacional, para garantizar que la destitución de un alto funcionario no sea un acto partidista, sino una decisión con un amplio consenso democrático.

El escenario cambia cuando se busca aplicar la referida figura legal al presidente de la República, siendo requerido el respaldo de las tres cuartas partes de los congresistas, en específico 96 votos, también denominada mayoría absoluta.

El juicio político debe verse como un mecanismo de protección de los intereses y de la democracia del país, y no solamente como un medio de castigado para lo que abusan del poder, expuso el abogado y analista Lester Ramírez.

En los últimos meses, diversos sectores de la sociedad vienen demandando aplicar este mecanismo al fiscal general Johel Zelaya; a Marlon Ochoa, miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE); Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); y a Mario Morazán, integrante del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), quienes como simpatizantes del partido Libertad y Refundación (Libre) y como funcionarios públicos atentaron contra el proceso electoral primario y general del 2025.

Ramírez cree que el juicio político debe tener una función mucho más estratégica, porque si solamente se enfoca en castigar y no en asegurar que las malas conductas no se repitan, entonces esa legislación no tendrá un resultado positivo.

“Si solamente es para castigar a los abusadores, lo que va a generar en el país es un debate interminable de que hay una cacería de brujas, que esto es un revanchismo, por lo que es necesario adoptar un mecanismo donde se tenga claro que no solamente es destitución y ya”, dijo.