¿Quiénes son los funcionarios que el Congreso quiere someter a juicio político?

<b>Tegucigalpa, Honduras.- </b>Cuatro funcionarios públicos podrían enfrentar un juicio político por sus actuaciones antidemocráticas en el proceso electoral de 2025, coincidieron analistas consultados por EL HERALDO.El representante de Libertad y Refundación (Libre) en el Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, se convertiría en el primer funcionario en ser sometido al procedimiento, no solo por acusaciones en el desempeño de su cargo, sino por haber realizado actuaciones en perjuicio de la norma suprema del Estado, así como del interés nacional.Desde los <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/enfrentamientos-protestas-resultados-electorales-honduras-empanados-multiples-retrasos-elecciones-honduras-2025-HP28638087" target="_blank">retrasos ocasionados en el marco de los pasados comicios generales</a>, constantes disputas con autoridades del órgano electoral, sabotaje hasta obstrucción del proceso democrático de noviembre de 2025 son algunas razones por las que el oficialismo junto a otros sectores de la sociedad civil exigen llevar a cabo un juicio político contra Ochoa.La plataforma Defensores de Honduras por la Democracia ha venido exhortando al Congreso a impulsar el mecanismo para aquellos servidores públicos que “con sus acciones u omisiones vulneraron el ordenamiento jurídico, entorpecieron los procesos electorales y colaboraron de forma directa o indirecta con el intento fallido de la administración anterior de perpetuarse en el poder más allá del período legalmente establecido”.Ochoa, quien fue director del Servicio de Administración de Rentas (SAR) y ministro de Finanzas en la gestión de Xiomara Castro; luego se convirtió en el representante de Libre en el CNE como consejero, desde donde fraguó toda una estrategia para obstaculizar el proceso electoral de 2025 y generar conflictos internos en el CNE, según la plataforma Defensores de Honduras por la Democracia.Las mismas consejeras, Cossette López y Ana Paola Hall, denunciaron que se negaba a asistir a las reuniones del pleno para que no hubiera quórum para aprobar los hitos del cronograma electoral. Además, se opuso a firmar la declaratoria de los resultados electorales.Actos similares también fueron promovidos por el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando; y Johel Zelaya, fiscal general de la República.En el caso del fiscal general, se le menciona por "instrumentalizar el Ministerio Público con fines políticos", particularmente por su actuación durante la reciente crisis electoral, pues tras abrir una investigación instruyó a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) entrar al CNE para recabar documentación y evidencia relacionada con las denuncias de conspiración o entorpecimiento de los comicios.En ese entonces, Zelaya dijo que los consejeros habían incurrido en prácticas que ponían en riesgo el cumplimiento del cronograma electoral, que estaba paralizado por falta de consenso entre Marlon Ocho (representante de Libertad y Refundación, Libre); Cossette López (representante del Partido Nacional) y Ana Paola Hall (del Partido Liberal).Zelaya también presentó públicamente una serie de audios supuestamente entre de la consejera del CNE, Cossette López, en los que mencionaba un plan para desestabilizar el proceso electoral pasado. La misma Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MDE/OEA) pidió frenar las presiones contra las autoridades del CNE en medio de una creciente tensión política durante las elecciones.De Obando, abogada y actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia, expertos y miembros de la sociedad civil consideran que su gestión ha estado marcada por falta de independencia por su supuesta cercanía con Libre, que dejó el poder en enero de 2025.Además, fue señalada de realizar contrataciones y traslados de personal de forma acelerada y unilateral en el Poder Judicial, incluso después de que entrara en vigencia del <b>Decreto 10-2026.</b>Y es que el Congreso Nacional aprobó en febrero la reforma que le quita a Obando sus facultades administrativas para nombrar, trasladar y destituir jueces y personal del <b>Corte Suprema de Justicia de Honduras</b>, trasladándolas al pleno de los magistrados como órgano colegiado.En el caso del magistrado Mario Morazán, analistas consideran que entorpeció el trabajo del Tribunal de Justicia Electoral en los comicios y cometió delitos electorales, ya que prácticamente ocasionó una <b>parálisis institucional</b> en ese órgano.Los magistrados Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona denunciaron que se negaba a asistir a las reuniones con el objetivo de frenar expedientes de casos críticos sobre la inscripciones de candidatos para las elecciones generales.Morazán, por su parte, denunció en octubre de 2025 a los magistrados Urrutia y Barahona por realizar una sesión jurisdiccional sin que hubiera quórum para ver los expedientes de las candidaturas del diputado Jorge Cálix y Cristian Adalid Villalobo Fernán.