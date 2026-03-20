"No es por revanchismo político, es para sentar un precedente": Antonio Rivera sobre juicio político

Tegucigalpa, Honduras.- Este próximo lunes, el Congreso Nacional (CN) está convocado a una sesión ordinaria para definir si existen los votos necesarios para iniciar un juicio político, siendo posiblemente el consejero secretario del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, el primero en ser juzgado con este mecanismo.
A Ochoa, varios sectores lo consideran merecedor de juicio político, según ellos, por cometer abuso de autoridad y atentar contra la democracia durante el proceso electoral.
Para el diputado Antonio 'Toño' Rivera Callejas, la decisión, hasta el momento, es incierta, pero todo indica que "sí se va a lograr".
Rivera Callejas manifestó que este juicio politico "no es revanchismo, no es por ideologías, no es venganza", sino que el proceso busca sentar un "precedente histórico" en el país para evitar que se repitan acciones que boicoteen los procesos electorales.
"Las personas que boicoteen procesos electorales en Honduras deben recibir un castigo severo y, en este caso, la destitución, si así lo determina el juicio político", explicó el legislador.
Argumentó que “no puede ser que un consejero del CNE se tome atribuciones que no le correspondían, que abusó de la autoridad, que se inventó audios, que no participó por un mes en sesiones, que no quería que hubiese declaratoria, todo eso y mucho más no puede quedar impune".
Según han dado a conocer los legisladores, la mayoría de diputados de la bancada del Partido Liberal (PL) apoya la iniciativa y solo ocho de ellos estarían en contra del juicio político.
El diputado del Partido Nacional recalcó que el juicio político es exclusivamente para quien violentó la ley, quien no quería que hubiese declaratoria, quien no quería que hubiese alternancia en la Presidencia de la República, quien no quería procesos electorales en Honduras y "quien no participó durante todo un mes (en las sesiones del pleno del CNE) por el capricho de no hacerlo".
Agregó: “Las personas para las cuales se haría el juicio político, ya mencioné uno de ellos, que es el señor Marlon Ochoa del CNE, que, ha sido de conocimiento público, si hay para otras personas, prefiero no decirlo en estos momentos, primero consigamos los votos".
Explicó que hay tres votaciones en el juicio político: la primera, admitirlo; la segunda, nombrar la comisión; y la tercera, el veredicto. Es decir, son tres ocasiones en las que se debe conseguir un mínimo de 86 votos cada vez.