Recolectan firmas para respaldo de juicio político contra funcionarios

Tegucigalpa, Honduras.- En los bajos del Congreso Nacional, miembros de la plataforma Defensores de Honduras por la Democracia presentaron a diputados una denuncia para iniciar juicio político en contra de funcionarios.

La acción fue acompañada con una adhesión ciudadana abierta a todo público en la que se podía colocar nombre completo, número de Documento Nacional de Identificación (DNI), firma y huella para respaldar este mecanismo legal para destituir a servidores públicos.

El diputado del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, recibió la denuncia al tiempo que estampó su rúbrica en el documento de respaldo.

“Hoy recibimos, por parte de la plataforma Defensores de Honduras la denuncia para iniciar juicio político con la debida individualización en cada caso 2026”, manifestó.

El también presidente de la comisión ordinaria de Defensa y Soberanía aseguró que “el juicio político es un clamor popular. Seguiremos firmes en el cumplimiento de nuestro deber, actuando con responsabilidad y de cara al pueblo hondureño”.

A inicios de esta semana delegados de la referida plataforma anunciaron que llevarían a cabo una recolección de firmas en apoyo al juicio político.

El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa; el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán; el fiscal general de la República, Johel Zelaya y Rebeca Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) son los funcionarios a los que se les busca promover este procedimiento especial contemplado en el decreto 51-2013.

“El Congreso Nacional ha sesionado de manera ordinaria por más de seis semanas sin que hasta la fecha haya cumplido con su mandato constitucional de impulsar y resolver el juicio político contra aquellos funcionarios que con sus acciones u omisiones vulneraron el ordenamiento jurídico, entorpecieron los procesos electorales y colaboraron -de forma directa o indirecta- con el intento fallido de la administración anterior de perpetuarse en el poder”, subrayó en un comunicado los Defensores de Honduras.