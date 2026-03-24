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"Golpe institucional”: Rixi Moncada rechaza juicio político contra el fiscal Johel Zelaya

“Violando todas las leyes, han iniciado un golpe institucional", escribió la excandidata presidencial en sus redes sociales, donde rechazó el proceso contra Zelaya

  • Actualizado: 24 de marzo de 2026 a las 07:53
Golpe institucional”: Rixi Moncada rechaza juicio político contra el fiscal Johel Zelaya

El lunes, Moncada llegó a los bajos del Congreso para apoyar las protestas en contra del juicio político.

 Foto: Emilio Flores | El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.-La excandidata presidencial del partido Libertad y Refundacion (Libre), Rixi Moncada, calificó como una “nefasta alianza del bipartidismo impune” la decisión de aprobar un juicio político contra el fiscal general Johel Zelaya, asegurando que se trata de un “golpe institucional” en Honduras.

“Violando todas las leyes, han iniciado un golpe institucional en Honduras con el ‘juicio político’ contra el fiscal general Johel Zelaya, mientras el pueblo gime por los crueles costos del combustible y la canasta básica”, expresó Moncada en una publicación en la cuenta de X.

¿Qué dice la denuncia para juicio politico a Johel Zelaya?

La dirigente también cuestionó el momento en que se produce esta acción legislativa, al considerar que ocurre en medio de dificultades económicas para la población. En ese sentido, sostuvo que las decisiones políticas están desconectadas de las necesidades ciudadanas, particularmente por el incremento en el costo de vida.

En su pronunciamiento, Moncada advirtió sobre supuestas intenciones de concentración de poder, afirmando que “van por el poder absoluto para perpetuarse como lo hicieron en 2009, con golpes, fraudes, corrupción y crímenes de lesa humanidad, condenando al pueblo a la miseria”.

Asimismo, defendió el rol de su partido, señalando que el partido Libertad y Refundación es “la única oposición firme y comprometida” y que continuarán enfrentando estructuras que, según dijo, buscan favorecer al crimen organizado. “No hay crimen perfecto, el pueblo ya los derrotó y lo volveremos a hacer en unidad y lucha”, manifestó.

La también exfuncionaria aseguró que desde Libre mantendrán una postura activa frente a este proceso, al considerar que representa un riesgo para la institucionalidad del país y para el desarrollo de futuros procesos electorales.

Empujones y gritos en el Congreso tras lectura de denuncia de juicio político

Estas declaraciones surgen luego de que la noche del lunes 23 de marzo, el Congreso Nacional aprobara con 93 votos el inicio de un histórico juicio político contra el fiscal general.

La medida contó con el respaldo de las bancadas del Partido Nacional (49 votos), Partido Liberal (41), PINU (1) y Democracia Cristiana (2), lo que marca un nuevo episodio de confrontación política en Honduras.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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