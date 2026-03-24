"Golpe institucional”: Rixi Moncada rechaza juicio político contra el fiscal Johel Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.-La excandidata presidencial del partido Libertad y Refundacion (Libre), Rixi Moncada, calificó como una “nefasta alianza del bipartidismo impune” la decisión de aprobar un juicio político contra el fiscal general Johel Zelaya, asegurando que se trata de un “golpe institucional” en Honduras.

“Violando todas las leyes, han iniciado un golpe institucional en Honduras con el ‘juicio político’ contra el fiscal general Johel Zelaya, mientras el pueblo gime por los crueles costos del combustible y la canasta básica”, expresó Moncada en una publicación en la cuenta de X.

La dirigente también cuestionó el momento en que se produce esta acción legislativa, al considerar que ocurre en medio de dificultades económicas para la población. En ese sentido, sostuvo que las decisiones políticas están desconectadas de las necesidades ciudadanas, particularmente por el incremento en el costo de vida. En su pronunciamiento, Moncada advirtió sobre supuestas intenciones de concentración de poder, afirmando que “van por el poder absoluto para perpetuarse como lo hicieron en 2009, con golpes, fraudes, corrupción y crímenes de lesa humanidad, condenando al pueblo a la miseria”.

Asimismo, defendió el rol de su partido, señalando que el partido Libertad y Refundación es “la única oposición firme y comprometida” y que continuarán enfrentando estructuras que, según dijo, buscan favorecer al crimen organizado. “No hay crimen perfecto, el pueblo ya los derrotó y lo volveremos a hacer en unidad y lucha”, manifestó.

La también exfuncionaria aseguró que desde Libre mantendrán una postura activa frente a este proceso, al considerar que representa un riesgo para la institucionalidad del país y para el desarrollo de futuros procesos electorales.