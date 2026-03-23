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​​Clínica de diálisis en Danlí cubrirá a más de 200 pacientes renales

Más de 200 pacientes de la zona oriental serán atendidos en la moderna clínica; además las autoridades de Salud extenderán las atenciones para los pacientes

  • Actualizado: 23 de marzo de 2026 a las 14:43
​​Clínica de diálisis en Danlí cubrirá a más de 200 pacientes renales

La moderna clínica atenderá unas 200 personas que padecen de problemas renales en la zona oriental.

 Foto: Secretaría de Salud

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal), en coordinación con Diálisis de Honduras, inauguraron una moderna clínica en Danlí, El Paraíso, con el propósito de fortalecer la atención a personas con enfermedades renales y acercar servicios a la población.

La moderna instalación beneficiará a más de 200 pacientes, quienes ahora podrán recibir su tratamiento sin tener que viajar largas distancias, lo que reducirá costos, tiempos de traslado y listas de espera.

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Las autoridades destacaron que la apertura de esta clínica representa un avance importante en el acceso a servicios especializados, especialmente para pacientes que requieren tratamientos constantes como la diálisis.

Al acto de inauguración asistieron los viceministros de Salud, José Miguel Castillo y Eduardo Midence, junto a la designada presidencial María Antonieta Mejía y el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.

De forma paralela, la Sesal también avanza en la formalización de un contrato con Nefrocentro, con el fin de fortalecer la atención a pacientes que requieren del tratamiento de diálisis.

Durante una reunión entre ambas partes, se presentó un plan de expansión nacional que contempla la apertura y fortalecimiento de nuevas clínicas, lo que permitiría ampliar la cobertura de estos servicios en distintas regiones de Honduras.

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En el encuentro participaron autoridades de la Sesal, así como los abogados Raúl Matamoros y David Hernández, quienes trabajan en la estructuración del acuerdo.

Con estas acciones, la Secretaría de Salud busca mejorar la cobertura y garantizar una atención más oportuna y de calidad para los pacientes renales a nivel nacional.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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