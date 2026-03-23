​​Clínica de diálisis en Danlí cubrirá a más de 200 pacientes renales

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal), en coordinación con Diálisis de Honduras, inauguraron una moderna clínica en Danlí, El Paraíso, con el propósito de fortalecer la atención a personas con enfermedades renales y acercar servicios a la población.
La moderna instalación beneficiará a más de 200 pacientes, quienes ahora podrán recibir su tratamiento sin tener que viajar largas distancias, lo que reducirá costos, tiempos de traslado y listas de espera.
Las autoridades destacaron que la apertura de esta clínica representa un avance importante en el acceso a servicios especializados, especialmente para pacientes que requieren tratamientos constantes como la diálisis.
Al acto de inauguración asistieron los viceministros de Salud, José Miguel Castillo y Eduardo Midence, junto a la designada presidencial María Antonieta Mejía y el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.
De forma paralela, la Sesal también avanza en la formalización de un contrato con Nefrocentro, con el fin de fortalecer la atención a pacientes que requieren del tratamiento de diálisis.
Durante una reunión entre ambas partes, se presentó un plan de expansión nacional que contempla la apertura y fortalecimiento de nuevas clínicas, lo que permitiría ampliar la cobertura de estos servicios en distintas regiones de Honduras.
En el encuentro participaron autoridades de la Sesal, así como los abogados Raúl Matamoros y David Hernández, quienes trabajan en la estructuración del acuerdo.
Con estas acciones, la Secretaría de Salud busca mejorar la cobertura y garantizar una atención más oportuna y de calidad para los pacientes renales a nivel nacional.