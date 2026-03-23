​​Clínica de diálisis en Danlí cubrirá a más de 200 pacientes renales

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal), en coordinación con Diálisis de Honduras, inauguraron una moderna clínica en Danlí, El Paraíso, con el propósito de fortalecer la atención a personas con enfermedades renales y acercar servicios a la población. La moderna instalación beneficiará a más de 200 pacientes, quienes ahora podrán recibir su tratamiento sin tener que viajar largas distancias, lo que reducirá costos, tiempos de traslado y listas de espera.

Las autoridades destacaron que la apertura de esta clínica representa un avance importante en el acceso a servicios especializados, especialmente para pacientes que requieren tratamientos constantes como la diálisis. Al acto de inauguración asistieron los viceministros de Salud, José Miguel Castillo y Eduardo Midence, junto a la designada presidencial María Antonieta Mejía y el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano. De forma paralela, la Sesal también avanza en la formalización de un contrato con Nefrocentro, con el fin de fortalecer la atención a pacientes que requieren del tratamiento de diálisis. Durante una reunión entre ambas partes, se presentó un plan de expansión nacional que contempla la apertura y fortalecimiento de nuevas clínicas, lo que permitiría ampliar la cobertura de estos servicios en distintas regiones de Honduras.