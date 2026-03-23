AHDIPPE pide acciones urgentes ante incremento del precio de los combustibles en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El incremento en los precios de los combustibles en Honduras está ligado a las tensiones geopolíticas en regiones productoras de petróleo y a la inestabilidad del mercado internacional, según advirtió la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (AHDIPPE), que instó a adoptar medidas urgentes para mitigar el impacto.

En un comunicado, la organización señaló que el mercado internacional de hidrocarburos atraviesa un periodo de alta incertidumbre debido a riesgos en rutas estratégicas de transporte marítimo y ajustes en la producción por parte de países exportadores, factores que presionan al alza los precios.

La AHDIPPE subrayó que Honduras es un país "100% importador de combustibles", por lo que los costos locales están directamente vinculados a las variaciones internacionales.

Ante este escenario, el gremio propuso acciones inmediatas orientadas a reducir el consumo y mejorar la eficiencia energética.