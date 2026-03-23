AHDIPPE pide acciones urgentes ante incremento del precio de los combustibles en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El incremento en los precios de los combustibles en Honduras está ligado a las tensiones geopolíticas en regiones productoras de petróleo y a la inestabilidad del mercado internacional, según advirtió la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (AHDIPPE), que instó a adoptar medidas urgentes para mitigar el impacto.
En un comunicado, la organización señaló que el mercado internacional de hidrocarburos atraviesa un periodo de alta incertidumbre debido a riesgos en rutas estratégicas de transporte marítimo y ajustes en la producción por parte de países exportadores, factores que presionan al alza los precios.
La AHDIPPE subrayó que Honduras es un país "100% importador de combustibles", por lo que los costos locales están directamente vinculados a las variaciones internacionales.
Ante este escenario, el gremio propuso acciones inmediatas orientadas a reducir el consumo y mejorar la eficiencia energética.
Recomendaciones por la asociación
Entre ellas, recomendó impulsar campañas masivas de ahorro de combustibles, teletrabajo, establecer horarios escalonados de trabajo, fortalecer el ordenamiento vial y fomentar el transporte colectivo en empresas e instituciones.
Asimismo, planteó mantener subsidios a los combustibles de forma técnica y acelerar la aprobación del Proyecto de Ley de Hidrocarburos.
Para los consumidores, la asociación sugirió utilizar gasolina de 91 octanos en vehículos que lo permitan, aplicar autorregulación en el consumo, mantener los automotores en buen estado, planificar rutas para evitar desplazamientos innecesarios y adoptar hábitos de conducción eficiente apoyados en aplicaciones de navegación.
En el mediano y largo plazo, la AHDIPPE propuso modernizar el transporte público, desarrollar zonas de parqueo ordenadas, fortalecer la supervisión de tránsito e implementar cámaras inteligentes para sancionar infracciones.
También planteó evaluar esquemas como el "Pico y Placa", condicionado a un registro completo del parque vehicular, y revisar la política de importación de vehículos para promover unidades más eficientes y menos contaminantes.