Gasolinas, diésel y querosina subirán de L4.98 a L12.77 el galón en el DC

Tegucigalpa, Honduras.- Los precios al consumidor de los derivados del petróleo experimentarán este lunes un severo incremento en Honduras explicado por el alza internacional de los refinados en el mercado internacional. A partir de las 6:00 de la mañana de este lunes 23 de marzo, los aumentos oscilarán entre 4.98 y 12.77 lempiras por galón para las gasolinas, diésel y querosina en las estaciones de servicio de la capital de la República. El incremento para el gas licuado vehicular será de 1.20 lempiras por galón, de acuerdo con la estructura de precios aprobada este día sábado 21 de marzo por la Secretaría de Energía (Sen).

La gasolina superior de 95 octanos se encarecerá 7.44 lempiras el galón y, por ende, el precio en bomba pasará de L113.24 a L120.68 en las estaciones de Tegucigalpa y Comayagüela. Para la gasolina regular de 91 octanos, el nuevo precio es de 106.35 lempiras el galón, con un alza de L4.98. Este carburante se cotiza en 101.37 lempiras el galón en esta ciudad; este refinado cuenta con un subsidio semanal de 50%. El diésel subirá de 99.70 a 108.26 lempiras por galón en la capital de la República, con un ajuste de L8.56. Este combustible también cuenta con un subsidio del 50%. El incremento del diésel tiene un impacto directo en el costo de decenas de productos y servicios porque es el derivado del petróleo que más usan los sectores productivos de Honduras. La querosina o gas doméstico, que es el combustible usado por las amas de casa para cocinar alimentos e iluminación, reportará el mayor aumento con 12.77 lempiras el galón y, por ende, el costo al consumidor final pasará de L99.08 a L111.85 en esta ciudad. Los consumidores de gas licuado vehicular, que es un refinado utilizado por unidades del servicio de taxi en las principales ciudades de Honduras, se cotizará en 47.08 lempiras el galón, con una subida de L1.20.