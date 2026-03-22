Presidente dice que gobierno eroga 160 millones de lempiras semanales por precio de combustibles

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de sostener una reunión con la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, también enviada especial del acuerdo “Escudo de las América”, el presidente Nasry Asfura, detalló este domingo en comparecencia de prensa en Casa Presidencial, que el Gobierno a través del pago de los impuestos de los hondureños, eroga aproximadamente 160 millones de lempiras semanales como aporte económico temporal al incremento en el precio de los combustibles. “El tema del combustible es algo muy delicado para el país y yo quiero que el pueblo hondureño lo sepa”, enfatizó el mandatario quien pormenorizó que Honduras consume semanalmente seis millones de galones de diésel y 4.2 millones de galones de gasolina regular

Refirió del 9 de marzo el aumento en el precio del galón de diésel fue de 3.30 lempiras; de 5.80 lempiras el 16 de marzo y para mañana lunes 23 de 8.56 (lempiras), y la aportación económica temporal semanal, solo en el diésel del Gobierno de la República, a través de los impuestos es de 116 millones de lempiras semanales. Entretanto, en la gasolina cuyo consumo es de 4.2 millones de galones semanales, con el primer aumento del 9 de marzo de 2.14 lempiras; de 3.30 lempiras el 16 de marzo y para este lunes 23 de marzo de 4.97 lempiras por galón, significa un aporte económico semanal de 44 millones de lempiras. En ese sentido, son aproximadamente 160 millones de lempiras semanales, el aporte económico temporal que eroga el Gobierno a través de los impuestos que pagan los hondureños, es por eso que el mandatario dijo que “espera que la guerra en el Medio Oriente termine lo más pronto posible, porque todos anhelamos paz, tranquilidad y prosperidad”.