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Presidente Nasry Asfura recibirá este domingo a Kristi Noem en Casa Presidencial

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, el presidente Nasry Asfura recibe este domingo a Kristi Noem para definir la ruta contra el crimen organizado

  • Actualizado: 22 de marzo de 2026 a las 11:09
Presidente Nasry Asfura recibirá este domingo a Kristi Noem en Casa Presidencial

Nasry Asfura y Kristi Noem se reúnen hoy para abordar temas de seguridad regional.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras. El presidente de la República, Nasry Asfura Zablah, recibirá este día a Kristi Noem, en la sede del Poder Ejecutivo, donde abordarán temas relacionados con el crimen organizado, narcotráfico y migración, entre otros.

La visita de Noem a Honduras forma parte de la gira que llevará a cabo a los doce países que participaron en la reciente cumbre con el presidente Donald Trump en Florida, Estados Unidos, y que forman parte del Escudo de las Américas.

El encuentro está programado para que se realice en horas de la tarde de este domingo 22 de marzo, pero no se han brindado mayores detalles.

Kristi Noem abordará temas de narcotráfico y crimen organizado con el presidente Asfura

El ambiente en las afueras de Casa de Gobierno es con relativa tranquilidad, con tráfico vehicular fluido.

Las medidas de seguridad se han incrementado, donde permanecen alrededor de una docena de efectivos de la Guardia de Honor Presidencial y miembros de la Policía Nacional.

Entre las personalidades que han ingresado a Presidencial se encuentra el recién nombrado embajador de Honduras en los Estados Unidos, Roberto Flores Bermúdez.

Mientras que miembros de los medios de comunicación acreditados en Casa de Gobierno están a la espera de ingresar para realizar el trabajo periodístico por la llegada de Noem.

Al finalizar el encuentro entre el presidente Asfura y Noem, se prevé que se den a conocer los acuerdos entre ambas naciones.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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