Presidente Nasry Asfura recibirá este domingo a Kristi Noem en Casa Presidencial

Tegucigalpa, Honduras. El presidente de la República, Nasry Asfura Zablah, recibirá este día a Kristi Noem, en la sede del Poder Ejecutivo, donde abordarán temas relacionados con el crimen organizado, narcotráfico y migración, entre otros.

La visita de Noem a Honduras forma parte de la gira que llevará a cabo a los doce países que participaron en la reciente cumbre con el presidente Donald Trump en Florida, Estados Unidos, y que forman parte del Escudo de las Américas.

El encuentro está programado para que se realice en horas de la tarde de este domingo 22 de marzo, pero no se han brindado mayores detalles.