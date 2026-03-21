Kristi Noem abordará temas de narcotráfico y crimen organizado con el presidente Asfura

La designada presidencial María Antonieta Mejía detalló que la funcionaria del Gobierno de los Estados Unidos, que preside Donald Trump, abordará diversos temas entre ellos: “narcotráfico, crimen organizado, migración y obviamente lo que es los carteles de la droga”.

Tegucigalpa, Honduras.- En su visita a Honduras, Kristi Noem, enviada especial para el Escudo de las Américas, iniciativa que impulsan 12 países, llega en horas de la tarde de este domingo y se reunirá con el presidente Nasry Asfura Zablah, en Casa Presidencial.

“Ella (Kristi Noem) estará mañana en Casa Presidencial con el Presidente Asfura en las horas del medio día tarde. Estará analizando lo que serán las próximas acciones en el Escudo de las Américas y cómo se van alinear los países en función del ataque o la estrategia a implementar para frenar estos flagelos”, recalcó Mejía.

“Esos son los temas trascendentales de país, son delitos transnacionales y cómo se va a dar el abordaje desde la óptica que ella trae, ya con puntos clave”, destacó María Antonieta Mejía.

“Ella (Kristi Noem) anda haciendo una visita a las doce naciones que conformaron la reciente reunión en los Estados Unidos, para darle un seguimiento a los temas que se trataron allí, y como ella fue la delegada por el gobierno de los Estados Unidos para presidir el Escudo de las Américas, va a ir de región en región para fortalecer esas alianzas estratégicas en materia exclusiva de narcotráfico, crimen organizado, migración y obviamente lo que es los carteles de la droga”, detalló la designada presidencial.

En relación a quienes acompañan a Noem la designada presidencial manifestó: “con exactitud no se quien le acompaña, pero lo que puedo decir es que la gente de la embajada de los Estados Unidos aquí ya tuvo el primer acercamiento en Casa de Gobierno al hacer las diligencias oportunas para la llegada de la señora Kristi Noem y conforme a eso será recibida por el presidente de la República”.

La llegada de la distinguida visitante “será entre la 1:00 y 3:00 de la tarde y trae una agenda con los temas antes mencionados. Estamos muy contentos por la visita y seguimos creando estas alianzas estratégicas en el combate al crimen organizado, al narcotráfico y todo este tipo de delitos transnacionales, que no solo incluyen a Honduras sino a todas las naciones que sufren de esto”, prosiguió.

“Por ende, aquí el tema es importante decirlo: estamos dando pasos firmes hacia un Estado más firme, con buenas alianzas estratégicas donde las alianzas internacionales contribuyen a la seguridad y sobretodo al desarrollo del país”, enfatizó Mejía.

Al finalizar el encuentro, “el presidente Asfura a través del ministro de Comunicaciones, dará a conocer un comunicado respecto a la reunión”, dijo.

“No obstante, allí estaremos nosotros para retroalimentar al pueblo hondureño de lo sucedido en la reunión para poner en contexto al pueblo hondureño sobre la visita y cuales son las posibles estrategias que se puedan implementar con las naciones y obviamente con el país que lo rectora y lo lidera que es Estados Unidos”, concluyó la funcionaria.

Kristi Lynn Noem nació el 30 de noviembre de 1971 en Watertown, Dakota del Sur. Comenzó su carrera política en la Cámara de Representantes de su estado natal, donde llegó a ser la asistente del líder de la mayoría republicana en el hemiciclo y más tarde pasó a ser representante en la Cámara de Estados Unidos de 2011 a 2019.

En 2019 se convirtió en la primera mujer gobernadora de Dakota del Sur, estado que lideró hasta 2025.

Noem llegó a ser considerada para ocupar el puesto de vicepresidenta en la campaña de Trump para los comicios de 2024.

Trump, finalmente la nominó para encabezar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en el inicio de su segundo mandato en enero de 2025 y la destituyó del cargo para luego nombrarla al frente de la iniciativa Escudo de las Américas.