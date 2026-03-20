Kristi Noem visitará Honduras este domingo para reunirse con Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Kristi Noem, designada por el gobierno de Estados Unidos para la coalición Escudo de las Américas, estará este domingo 22 de marzo en Tegucigalpa para reunirse con el presidente Nasry Asfura. Noem fue destituida recientemente como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y designada como la cabeza del gobierno estadounidense en la coalición Escudo de las Américas, que reúne al menos 10 países.

El encuentro con Asfura Zablah será en horas de la tarde en Casa de Gobierno y Asfura confirmó que ella "viene a hacer un recorrido en los 12 países que estuvimos en la reunión de El Doral". Noem visitó Honduras en junio del 2025 cuando se reunió con la entonces presidenta Xiomara Castro. En la presente semana estuvo en Casa Presidencial personal del gobierno de Estados Unidos como avanzada para el arribo de Noem.

Este encuentro se da en seguimiento a la cumbre donde Nasry Asfura estuvo el 7 de marzo junto a Donald Trump y otros jefes de Estado del continente americano.