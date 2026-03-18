Reportan paso de submarino entre Guanaja y Roatán; autoridades investigan

Tegucigalpa, Honduras.- Ciudadanos en Islas de la Bahía reportaron este 18 de marzo el paso de un submarino entre Guanaja y Roatán. Según medios insulares el avistamiento se dio a pocas millas náuticas de la isla de Guanaja, en el departamento de Islas de la Bahía.

Las preguntas surgieron ya que Honduras no cuenta con este tipo de embarcaciones y las autoridades -Secretaría de Defensa, Fuerza Naval y Marina Mercante- deberían tener información sobre el paso del submarino. EL HERALDO hizo las consultas y desde Marina Mercante afirmaron estar investigando el registro.

Walter Azzad, quien dirige el área de análisis y control marítimo de la Marina Mercante, confirmó a este rotativo que "contamos con esas imágenes y estamos intentando recabar la información al respecto". Azzad agregó que la verificación implica "sobre todo, posición de la misma (submarino)". ¿Hasta el momento no tienen más información sobre nacionalidad y tránsito del submarino entre Roatán y Guanaja? Se le consultó, respondiendo: "Nada aún".

El funcionario compartió imágenes de la Marina Mercante sobre la embarcación, recalcando que se encuentran recabando información.

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