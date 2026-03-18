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Reportan paso de submarino entre Guanaja y Roatán; autoridades investigan

Las preguntas surgieron ya que Honduras no tiene embarcaciones de este tipo en su flota naval y hasta el momento se tiene poca información del submarino

  • Actualizado: 18 de marzo de 2026 a las 16:36
Reportan paso de submarino entre Guanaja y Roatán; autoridades investigan

El submarino fue visto este 18 de marzo por personas que se transportaban en barcos.

Foto: Cortesía Marina Mercante

Tegucigalpa, Honduras.- Ciudadanos en Islas de la Bahía reportaron este 18 de marzo el paso de un submarino entre Guanaja y Roatán.

Según medios insulares el avistamiento se dio a pocas millas náuticas de la isla de Guanaja, en el departamento de Islas de la Bahía.

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Las preguntas surgieron ya que Honduras no cuenta con este tipo de embarcaciones y las autoridades -Secretaría de Defensa, Fuerza Naval y Marina Mercante- deberían tener información sobre el paso del submarino.

EL HERALDO hizo las consultas y desde Marina Mercante afirmaron estar investigando el registro.

La Marina Mercante tiene imágenes del submarino e informaron estar investigando.

La Marina Mercante tiene imágenes del submarino e informaron estar investigando.

(Foto: Cortesía Marina Mercante )

Walter Azzad, quien dirige el área de análisis y control marítimo de la Marina Mercante, confirmó a este rotativo que "contamos con esas imágenes y estamos intentando recabar la información al respecto".

Azzad agregó que la verificación implica "sobre todo, posición de la misma (submarino)".

¿Hasta el momento no tienen más información sobre nacionalidad y tránsito del submarino entre Roatán y Guanaja? Se le consultó, respondiendo: "Nada aún".

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El funcionario compartió imágenes de la Marina Mercante sobre la embarcación, recalcando que se encuentran recabando información.

Derecho

Según el derecho marítimo internacional, un submarino puede pasar por aguas de otro país, pero con restricciones.

Tal como se observa en los videos e imágenes, los submarinos están obligados a navegar en la superficie de aguas ajenas y mostrar su bandera. En caso de no cumplir se considerará una violación de soberanía.

Además, el Estado debe otorgar la autorización de tránsito aunque también depende de los acuerdos bilaterales o tratados firmados.

Con relación a lo que establece el derecho marítimo, Walter Azzad apuntó que "esos submarinos pasa por nuestras aguas, según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, cuando pasan por aguas territoriales de un país extranjero, estos deben salir a flote y mostrar la bandera de su nacionalidad".

El funcionario cerró diciendo que "por la distancia no se logra apreciar la misma, sin embargo, por los colores de la nave, este pertenece a Estados Unidos. Hace tres años aproximadamente, tuvimos el mismo evento; de igual manera se espera confirmación".

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Julio Cruz
Julio Cruz
Periodista

Periodista desde 2012. Ha trabajado en televisión, radio y prensa escrita; además de desempeñarse como periodista deportivo. Redactor de contenidos en la fuentes de Casa Presidencial, Relaciones Exteriores, Embajadas acreditadas en Honduras y otras. Graduado en la UNAH.

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