Comisión del CN busca conciliación para repetir elecciones en Guanaja

La crisis en la isla alcanzó el punto más crítico luego de que el Consejo Nacional Electoral ( CNE ) ordenara una nueva votación, atendiendo lo que aparentemente dispuso el Tribunal de Justicia Electoral ( TJE ).

El objetivo central de esta comitiva no es suplantar a los órganos electorales, sino actuar como un puente de diálogo que permita a las planillas en disputa aceptar el veredicto de repetir los comicios.

Tegucigalpa, Honduras.- Con el mensaje de que la ley electoral se debe cumplir "nos guste o no nos guste", una comisión especial del Congreso Nacional ha iniciado los acercamientos para destrabar el conflicto político que mantiene en vilo al municipio de Guanaja .

En el centro de la pugna se encuentran el candidato del Partido Nacional, Dion Kelly, y la candidata del Partido Liberal, Sheray Borden, quienes se disputan la silla municipal en un escenario de extrema paridad.

Para garantizar que el proceso se complete, el Legislativo instaló esta comisión especial presidida por el diputado Antonio Rivera Callejas. El equipo de trabajo lo completan los parlamentarios Sarahí Espinal, Diler Martínez, Eder Mejía, Godofredo Fajardo, Fernando Castro y Marco Tulio Rodríguez., quienes tienen la tarea de mediar entre las fuerzas vivas y los líderes políticos de la zona insular.

“Que quede claro que es acompañamiento y diálogo a las fuerzas políticas. No es al CNE, no es al TJE, sus resoluciones son obligatorias, nos guste o no nos guste”, manifestó Rivera Callejas, presidente de la comisión.

El congresista insistió en que la misión principal es convencer a las dos corrientes de que la única vía democrática es acudir nuevamente a las urnas.

Las funciones de esta comisión, se limitan estrictamente a la facilitación política y no a la revisión de actas o escrutinios, tareas que competen exclusivamente a los entes técnicos.

“Nuestra misión es convencer a las dos fuerzas políticas que vayan a elecciones y que acaten el mandato; estamos de acuerdo o no con lo que dijo el CNE de repetir las elecciones”, acotó el entrevistado.

Rivera Callejas fue enfático al diferenciar esta labor de otras intervenciones legislativas que han sido tildadas de injerencia en el pasado.

“Lo que Luis Redondo quería hacer era intervenir en el CN, intervenir en el TJE, hacer el escrutinio; ahora se da acompañamiento y diálogo a las fuerzas políticas, partidos políticos”, aclaró el diputado nacionalista.

A pesar de que existe un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, la comisión reconoce que este fue admitido sin suspensión del acto reclamado, lo que obliga a las autoridades a seguir con el cronograma electoral.

“Lo que queda es aceptar el veredicto del CNE, que es que se repitan las elecciones, de acuerdo a lo que los mandó supuestamente el TJE”, explicó Rivera Callejas.

El parlamentario también hizo un llamado a la empatía política, reconociendo el malestar que genera en los candidatos pasar de un triunfo anunciado a un empate técnico.

“Mire, póngase usted en los zapatos del alcalde candidato de nosotros en Guanaja; le dijeron que él ya había ganado por tres votos, celebraron y todo y después dicen que no”, externó.

Sin embargo, para el Congreso Nacional, la estabilidad social de la isla es la prioridad inmediata, especialmente con la proximidad de la temporada veraniega.

“Semana Santa está cerca y el turista está yendo a Guanaja y no quieren ir a ver toma de calles, toma de escuelas o toma de aeropuertos; podríamos hasta poner en riesgo la economía”, advirtió con preocupación Rivera Callejas.

La urgencia de resolver el conflicto radica en evitar que la parálisis administrativa afecte el motor económico de los guanajeños durante sus fechas más importantes.

El parlamentario confirmó que la estrategia ya está en marcha y que se han establecido los primeros puentes de comunicación.

“Efectivamente, es lo que estamos haciendo desde ya, sentándonos o platicando vía teléfono primero con las dos fuerzas políticas para convencerlos de que se presenten a las elecciones”, concluyó.