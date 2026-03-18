"Es pura hambre”: empleados del PNRP protestan por tres meses sin pago en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos una hora duró el cierre del anillo periférico en Tegucigalpa, a la altura de la colonia La Cañada, provocado por una protesta de empleados del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP), que generó un fuerte congestionamiento vehicular. La manifestación fue realizada por trabajadores que denuncian la falta de pago de salarios durante los últimos tres meses, situación que, según indicaron, los obligó a tomarse la vía como medida de presión. Durante la protesta, los empleados bloquearon completamente el paso vehicular con llantas que quemaron, lo que ocasionó largas filas de automóviles y retrasos en la circulación en una de las principales arterias de la capital.

Tras la intervención de las autoridades, el tránsito fue habilitado nuevamente en la zona, permitiendo la normalización paulatina del flujo vehicular. Uno de los técnicos afectados, Javier Pozas, expresó que la protesta responde a una situación crítica que enfrentan los trabajadores por la falta de ingresos. “Esto es pura hambre, no hay otra razón, es pura hambre. Nosotros tenemos contrato a partir del 2 de enero y hasta la fecha, 18 de marzo, no tenemos nada que nos diga que nos van a pagar”, manifestó. Pozas también ofreció disculpas a la población por las afectaciones ocasionadas, pero justificó la acción como una medida necesaria ante la falta de respuesta de las autoridades. “De antemano pedimos disculpas a la población por este inconveniente, porque sabemos que el combustible y todo está feo, pero sepan entender que hay que presionar porque a nosotros nos tienen ignorados acá”, agregó.