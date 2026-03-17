Congreso nombra comisión para frenar crisis electoral en Guanaja: ¿quiénes la integran?

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional oficializó este martes la creación de una comisión especial de acompañamiento y mediación para intervenir en el conflicto electoral del municipio de Guanaja, Islas de la Bahía, en la zona insular de Honduras. La medida busca garantizar que el proceso para definir al nuevo alcalde se realice bajo un clima de paz y respeto a la ley, evitando cualquier brote de violencia en la zona insular. ​La decisión legislativa surge tras diálogos entre el Partido Nacional y al Partido Liberal. El objetivo primordial de esta comitiva es servir de puente entre los líderes locales y los candidatos en disputa, asegurando que se acaten las resoluciones emitidas por los órganos electorales correspondientes.

​“Lo que hablábamos era buscar una mediación por parte del Congreso Nacional para que se respete el orden democrático y se respete las acciones que emprenda el CNE y el TJE”, explicó el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano.

Facultades de la comisión del Congreso ante crisis electoral en Guanaja

​El titular del Congreso enfatizó que el nombramiento de esta comisión no implica una intervención en las facultades legales del Consejo Nacional Electoral (CNE) ni del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Por el contrario, se trata de una instancia política para facilitar que la voluntad del pueblo de Guanaja se determine de forma democrática.​“Nos va a tocar hablar con nuestros candidatos y líderes porque lo que tenemos que evitar es que corra la sangre o que haya violencia en Guanaja”, advirtió Zambrano.