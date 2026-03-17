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Congreso nombra comisión para frenar crisis electoral en Guanaja: ¿quiénes la integran?

El Congreso Nacional creó una comisión de mediación para atender la crisis electoral en Guanaja y evitar conflictos durante la elección municipal

  • Actualizado: 17 de marzo de 2026 a las 18:45
Congreso nombra comisión para frenar crisis electoral en Guanaja: ¿quiénes la integran?

Mario Rivera del Partido Nacional, Saraí Espinal, del Partido Liberal y Godofredo Fajardo de la DC son parte de los diputados juramentados en la comisión para atender la crisis electoral en Guanaja.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional oficializó este martes la creación de una comisión especial de acompañamiento y mediación para intervenir en el conflicto electoral del municipio de Guanaja, Islas de la Bahía, en la zona insular de Honduras.

La medida busca garantizar que el proceso para definir al nuevo alcalde se realice bajo un clima de paz y respeto a la ley, evitando cualquier brote de violencia en la zona insular.

​La decisión legislativa surge tras diálogos entre el Partido Nacional y al Partido Liberal. El objetivo primordial de esta comitiva es servir de puente entre los líderes locales y los candidatos en disputa, asegurando que se acaten las resoluciones emitidas por los órganos electorales correspondientes.

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​“Lo que hablábamos era buscar una mediación por parte del Congreso Nacional para que se respete el orden democrático y se respete las acciones que emprenda el CNE y el TJE”, explicó el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano.

Facultades de la comisión del Congreso ante crisis electoral en Guanaja

​El titular del Congreso enfatizó que el nombramiento de esta comisión no implica una intervención en las facultades legales del Consejo Nacional Electoral (CNE) ni del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Por el contrario, se trata de una instancia política para facilitar que la voluntad del pueblo de Guanaja se determine de forma democrática.​“Nos va a tocar hablar con nuestros candidatos y líderes porque lo que tenemos que evitar es que corra la sangre o que haya violencia en Guanaja”, advirtió Zambrano.

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​La comisión especial estará dirigida por el diputado Antonio Rivera Callejas e integrada por los legisladores Sarahí Espinal, Diler Martínez, Eder Mejía, Godofredo Fajardo, Fernando Castro y Marco Tulio Rodríguez.

A estos parlamentarios se les ha encomendado la tarea de mediar para que la crisis se solucione apegada estrictamente a la normativa electoral vigente.

El Congreso espera que esta mediación política permita que el proceso se lleve a cabo en un ambiente de orden y legalidad.

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Elvis Mendoza
Elvis Mendoza
Periodista

Licenciado en Periodismo egresado de la UNAH. Redactor en EL HERALDO desde 2016 en periodismo local, bajo la sección solidaria y de soluciones de Metro. Manejo de SEO, periodismo digital y de verificación con experiencia en televisión y como piloto de drone.

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