TJE ratifica repetición de elecciones en Guanaja y CN crea comisión especial

Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) salió al paso tras las recientes controversias generadas tras la problemática en el municipio de Guanaja, Islas de la Bahía.
A través de una aclaración oficial, la institución ratificó que la única vía legal para dirimir el conflicto electoral en la isla es la repetición de los comicios entre los candidatos que resultaron empatados.
Durante el pasado fin de semana, diversos sectores políticos cuestionaron el procedimiento, señalando supuestos errores en el fallo del tribunal, lo que sumó a los disturbios en la isla.
Ante este escenario de incertidumbre, la magistrada propietaria Miriam Barahona explicó que el órgano jurisdiccional actuó estrictamente bajo el marco constitucional para resolver la impugnación del nivel electivo municipal.
La resolución del TJE surge tras el recuento jurisdiccional de ocho Juntas Receptoras de Votos (JRV), las cuales fueron específicamente señaladas y solicitadas por el recurrente en su escrito de apelación.
El tribunal enfatizó que el proceso se realizó bajo principios de transparencia y publicidad, contando con la vigilancia de las partes interesadas.
“Los jueces y magistrados se pronuncian a través de sus fallos y resoluciones, los cuales se encuentran debidamente motivados en derecho”, puntualizó la magistrada ponente, Miriam Suyapa Barahona, en respuesta a las críticas sobre el procedimiento.
Como resultado directo del escrutinio jurisdiccional, el pleno del tribunal advirtió la existencia de un empate en los cómputos.
De acuerdo con la Ley Electoral, una vez que se sustituyen las actas originales por las resultantes del recuento y se confirma la igualdad de votos, la competencia recae nuevamente en el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la ejecución de la ley.
La sentencia, que fue aprobada por unanimidad de los magistrados, ordena al CNE proceder conforme al artículo 289, numeral 2, de la Ley Electoral. Esto implica convocar a un nuevo proceso electoral que se limite exclusivamente a los candidatos que obtuvieron la misma cantidad de sufragios.
En este caso los candidatos del Partido Nacional y Liberal.
Sobre las peticiones de sectores políticos que exigen un escrutinio total de las maletas electorales de la isla, el tribunal fue tajante al señalar que dicha figura no está habilitada.El tribunal recordó que, como órgano jurisdiccional, solo puede pronunciarse sobre los hechos alegados y las juntas receptoras de votos impugnadas inicialmente.
Emitir juicios sobre aspectos que no fueron objeto del recurso de apelación violaría los principios de legalidad y congruencia que rigen la justicia electoral.
“Esta sentencia no dispuso ni habilitó la realización de un nuevo recuento total o parcial mediante escrutinio especial”, aclaró la magistrada.
El TJE hizo un llamado a la calma a la población de Guanaja y a los actores políticos involucrados para respetar la institucionalidad.
Se espera que el CNE defina en los próximos días el calendario para este proceso excepcional, buscando que se desarrolle en un ambiente de paz y estabilidad democrática, luego de los hechos reportados el fin de semana.
Por otro lado, ante la persistencia del conflicto, el Congreso Nacional determinó crear una comisión especial orientada a abordar de manera directa la crisis electoral en el municipio de Guanaja.
La instancia legislativa busca ofrecer acompañamiento para que la problemática se resuelva de la manera más pronta posible, garantizando la estabilidad en la zona insular.
Se informó que dicha comisión será presidida por el diputado Antonio Rivera Callejas, quien coordinará las acciones para dar salida a la incertidumbre que rodea la alcaldía tras no realizar este proceso electoral especial.