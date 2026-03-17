TJE ratifica repetición de elecciones en Guanaja y CN crea comisión especial

Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) salió al paso tras las recientes controversias generadas tras la problemática en el municipio de Guanaja, Islas de la Bahía. A través de una aclaración oficial, la institución ratificó que la única vía legal para dirimir el conflicto electoral en la isla es la repetición de los comicios entre los candidatos que resultaron empatados. ​Durante el pasado fin de semana, diversos sectores políticos cuestionaron el procedimiento, señalando supuestos errores en el fallo del tribunal, lo que sumó a los disturbios en la isla. Ante este escenario de incertidumbre, la magistrada propietaria Miriam Barahona explicó que el órgano jurisdiccional actuó estrictamente bajo el marco constitucional para resolver la impugnación del nivel electivo municipal.

​La resolución del TJE surge tras el recuento jurisdiccional de ocho Juntas Receptoras de Votos (JRV), las cuales fueron específicamente señaladas y solicitadas por el recurrente en su escrito de apelación. El tribunal enfatizó que el proceso se realizó bajo principios de transparencia y publicidad, contando con la vigilancia de las partes interesadas. ​“Los jueces y magistrados se pronuncian a través de sus fallos y resoluciones, los cuales se encuentran debidamente motivados en derecho”, puntualizó la magistrada ponente, Miriam Suyapa Barahona, en respuesta a las críticas sobre el procedimiento. ​Como resultado directo del escrutinio jurisdiccional, el pleno del tribunal advirtió la existencia de un empate en los cómputos. De acuerdo con la Ley Electoral, una vez que se sustituyen las actas originales por las resultantes del recuento y se confirma la igualdad de votos, la competencia recae nuevamente en el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la ejecución de la ley.