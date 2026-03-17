Asfura se reúne con sector empresarial para impulsar integración regional de la energía

Tegucigalpa, Honduras.– El presidente Nasry Asfura sostuvo este martes -17 de marzo- un encuentro con representantes del sector económico, energético e inversionistas, en el marco del Foro de Integración Energética del Triángulo Norte, con Honduras como país anfitrión.
Durante la reunión, el mandatario abordó estrategias orientadas a fortalecer la cooperación energética regional, optimizar recursos y atraer inversiones que impulsen el desarrollo sostenible en Centroamérica. El encuentro forma parte de los esfuerzos por avanzar en la regionalización del sector energético entre los países del Triángulo Norte.
En su intervención, Asfura destacó que existen “super oportunidades de trabajo” en el país, al tiempo que subrayó la necesidad de generar condiciones de seguridad para la inversión. “Por qué invertir en Honduras, por qué tenemos que buscar esa seguridad a la inversión y ténganlo por seguro que sí estamos trabajando duro para poderlo lograr”, expresó.
El gobernante también anunció la postergación del proceso de licitación energética de 1,500 megavatios, con el objetivo de definir bases más claras que permitan garantizar igualdad de condiciones para todos los participantes. “Si vamos a tener una licitación, que sea igual para todos, transparente, que genere confianza y confiabilidad”, afirmó.
Asimismo, adelantó que el próximo 25 de marzo viajará a Guatemala para conocer experiencias relacionadas con procesos de licitación energética, las cuales serán consideradas para fortalecer el esquema hondureño.
Asfura reiteró que el desarrollo del país requiere de una visión integral que incluya la descentralización y el trabajo conjunto con los 298 alcaldes del país, con el fin de promover cambios estructurales desde el interior del territorio. "Hay que traer cambios desde dentro del país", apuntó.