Esta cantidad donará cada diputado del CN a compañero de Libre que necesita un "corazón artificial"

El diputado de Libre necesita al menos 10 millones de lempiras y está luchando por su vida en México

  • Actualizado: 18 de marzo de 2026 a las 11:55
Desde el Congreso Nacional (CN) se ha anunciado una ayuda económica para el diputado Octavio Morales que necesita de un "corazón artificial" para poder vivir. ¿De cuánto será esta ayuda económica?

Octavio Morales Bonilla, diputado de Libre por el departamento de Lempira, se encuentra en México tras ser diagnosticado con una insuficiencia cardíaca aguda y miocardiopatía dilatada.

El congresista tiene que ser operado para implantarle un HeartMate 3, conocido como “corazón artificial”, una tecnología altamente especializada utilizada para ayudar al corazón a bombear sangre.

El dispositivo tiene un costo aproximado de 10.5 millones de lempiras. Sin embargo, el costo se podría elevar a los 12 millones o más por la cirugía.

En el municipio de Mapulaca, Lempira, se hizo una campaña para recolección de fondos y diputados del CN también anunciaron ayudas.

En la sesión del 17 de marzo, los diputados propietarios acordaron que donarán 5 mil lempiras cada uno de su salario, lo que representaría un total 640 mil lempiras solo de parlamentarios propietarios.

En tanto, cada diputado suplente donará 2 mil lempiras cada uno, recolectando 256 mil lempiras entre los suplentes.

En total se recolectará 896 mil lempiras entre congresistas propietarios y suplentes. Sin embargo, él necesita al menos 10 millones de lempiras.

Se anunció que el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, también dará su respaldo distinto a esa cantidad junto a otros directivos del CN.

Selvin Octavio Morales Bonilla está luchando por su vida en México tratándose en el hospital Puerta de Hierro Andares de Zapopan, zona metropolitana de Guadalajara.

