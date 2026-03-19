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¿De qué país es y por qué un submarino pasó por aguas de Honduras?

Desde el gobierno confirmaron a EL HERALDO que el submarino respetó las normas del derecho internacional marítimo

  • Actualizado: 19 de marzo de 2026 a las 15:10
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El 18 de marzo se registró el avistamiento de un submarino en aguas de Honduras y esto desató comentarios en redes sociales. ¿De qué país es y por qué pasó por aguas nacionales? Esto se sabe.

 Fotos: Cortesía redes
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El avistamiento se dio entre Guanaja y Roatán, islas que pertenecen al departamento de Islas de la Bahía en el Mar Caribe.

Foto: Cortesía Shutterstock
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Personas que se transportaban en barcos grabaron al submarino, embarcación que navegaba en la superficie de aguas ajenas y mostrando su bandera.

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Desde la Marina Mercante confirmaron a EL HERALDO que la embarcación no incumplió ninguna normativa dentro del derecho internacional marítimo.

Foto: Cortesía redes
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"Esa nave hizo paso inocente por aguas hondureñas cumpliendo con la normativa internacional", indicó a este rotativo el encargado de análisis y control marítimo de la Marina Mercante, Walter Azzad.

 Foto: Cortesía redes
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Azzad había dicho el 18 de marzo que estaban investigando el paso del submarino, pero este jueves afirmó que todo se dio sin normalidad y respetando la soberanía de Honduras.

Foto: Cortesía redes
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"Esos submarinos pasan por nuestras aguas y según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, cuando pasan por aguas territoriales de un país extranjero, estos deben salir a flote y mostrar la bandera de su nacionalidad", acotó el funcionario.

Foto: Cortesía redes
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EL HERALDO también pudo confirmar que el submarino pertenece a la Armada de Estados Unidos. Sin embargo, se desconoce el destino de la embarcación.

Foto: Cortesía redes/Ilustración
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Estados Unidos tiene al menos 50 submarinos de ataque rápido, 14 de misiles balísticos y cuatro de misiles guiados; todos son de propulsión nuclear.

Foto: Cortesía redes
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Tal como se observó en los videos e imágenes, los submarinos están obligados a navegar en la superficie de aguas ajenas y mostrar su bandera. En caso de no cumplir se considerará una violación de soberanía.

 Foto: Cortesía Marina Mercante
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