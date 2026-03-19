¿De qué país es y por qué un submarino pasó por aguas de Honduras?

El 18 de marzo se registró el avistamiento de un submarino en aguas de Honduras y esto desató comentarios en redes sociales. ¿De qué país es y por qué pasó por aguas nacionales? Esto se sabe.
El avistamiento se dio entre Guanaja y Roatán, islas que pertenecen al departamento de Islas de la Bahía en el Mar Caribe.
Personas que se transportaban en barcos grabaron al submarino, embarcación que navegaba en la superficie de aguas ajenas y mostrando su bandera.
Desde la Marina Mercante confirmaron a EL HERALDO que la embarcación no incumplió ninguna normativa dentro del derecho internacional marítimo.
"Esa nave hizo paso inocente por aguas hondureñas cumpliendo con la normativa internacional", indicó a este rotativo el encargado de análisis y control marítimo de la Marina Mercante, Walter Azzad.
Azzad había dicho el 18 de marzo que estaban investigando el paso del submarino, pero este jueves afirmó que todo se dio sin normalidad y respetando la soberanía de Honduras.
"Esos submarinos pasan por nuestras aguas y según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, cuando pasan por aguas territoriales de un país extranjero, estos deben salir a flote y mostrar la bandera de su nacionalidad", acotó el funcionario.
EL HERALDO también pudo confirmar que el submarino pertenece a la Armada de Estados Unidos. Sin embargo, se desconoce el destino de la embarcación.
Estados Unidos tiene al menos 50 submarinos de ataque rápido, 14 de misiles balísticos y cuatro de misiles guiados; todos son de propulsión nuclear.
Tal como se observó en los videos e imágenes, los submarinos están obligados a navegar en la superficie de aguas ajenas y mostrar su bandera. En caso de no cumplir se considerará una violación de soberanía.