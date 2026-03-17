Los combustibles han acumulado alzas de más de L20 por galón en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Las finanzas de los consumidores siguen siendo afectadas con aumentos sostenidos a los combustibles.

En nueve semanas las alzas a los refinados del petróleo sumaron más de 20 lempiras por galón, verificó EL HERALDO al contabilizar las variaciones determinadas por la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) adscrita a la Secretaría de Energía (Sen).

El queroseno que tenía un costo de 72.57 lempiras es el carburante con el mayor impacto al acumular un encarecimiento de 26.51 lempiras, por lo que se cotiza en el Distrito Central a 99.08 lempiras.

Pese a mantenerse subsidiado, el diésel también ha experimentado ocho aumentos consecutivos por 16.25 lempiras, pasando de 83.45 lempiras a 99.70 lempiras el galón.

La gasolina superior de 95 octanos se encontraba a 98.25 lempiras el pasado 12 de enero y a la fecha tiene un precio en bomba de 113.54 lempiras, es decir que se ha elevado 15.29 lempiras.

En el caso de la gasolina regular los incrementos alcanzaron los 11.84 lempiras, por lo que los capitalinos que pagaban 89.53 lempiras por galón deben cancelar 101.37 lempiras hasta el 22 de marzo próximo.

Apenas 1.24 lempiras se ha ampliado el valor del Gas Licuado Propano (GLP) de uso vehicular que se cotiza a 45.88 lempiras.